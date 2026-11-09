Gebruik je een QNAP-NAS waarop Plex Media Server is geïnstalleerd? Dan is het verstandig om zo snel mogelijk te controleren welke versie je gebruikt. QNAP waarschuwt namelijk voor aanvallen waarbij criminelen misbruik maken van verschillende kwetsbaarheden in Plex.

Door deze kwetsbaarheden kunnen hackers op afstand schadelijke software uitvoeren op een NAS, zonder dat ze daarvoor eerst hoeven in te loggen. Er zijn inmiddels meldingen van systemen die daadwerkelijk zijn getroffen.

Een NAS wordt vaak gebruikt om foto's, documenten en andere bestanden centraal op te slaan. Veel mensen installeren daarnaast Plex Media Server, waarmee ze hun eigen films, series en muziek kunnen streamen naar bijvoorbeeld een televisie, smartphone of tablet. Juist die extra functionaliteit vormt nu een beveiligingsrisico. Volgens QNAP maken aanvallers gebruik van vier kwetsbaarheden in Plex die gezamenlijk bekendstaan onder de naam Plex2Shell.

Door deze kwetsbaarheden te combineren, kunnen aanvallers onder bepaalde omstandigheden opdrachten uitvoeren op het getroffen systeem. Daarvoor is geen gebruikersnaam of wachtwoord nodig. De schadelijke code wordt uitgevoerd met de rechten van de gebruiker waaronder Plex draait. Dat betekent niet automatisch dat een aanvaller volledige controle over de NAS krijgt, maar de toegang kan wel worden gebruikt om andere schadelijke activiteiten uit te voeren.

Tienduizenden mogelijk kwetsbare servers

De problemen zijn niet helemaal nieuw. De kwetsbaarheden werden medio oktober al openbaar gemaakt en beveiligingsonderzoekers zagen kort daarna de eerste pogingen om ze te misbruiken. De Shadowserver Foundation ontdekte wereldwijd meer dan 48.000 via internet bereikbare servers die mogelijk kwetsbaar waren. Dat aantal betreft niet uitsluitend QNAP-apparaten, maar laat wel zien hoe groot het potentiële probleem is.



Aanvallers probeerden onder meer software te installeren waarmee getroffen systemen als proxyserver kunnen worden gebruikt. Ook werden pogingen gezien om cryptominingsoftware te plaatsen, waarmee criminelen de rekenkracht van een apparaat gebruiken om cryptovaluta te delven. QNAP meldt inmiddels verschillende meldingen te hebben ontvangen van gebruikers bij wie een NAS vermoedelijk via Plex2Shell is aangevallen. Voor zover bekend zijn daarbij nog geen gevallen van gegevensverlies vastgesteld.

Zo beveilig je je NAS

Volgens QNAP moeten gebruikers minimaal Plex Media Server 1.43.3 installeren. Het bedrijf verwijst specifiek naar versie 1.43.3.10861 of nieuwer. De bijgewerkte software is beschikbaar via het App Center van QNAP. Wie Plex handmatig heeft geïnstalleerd, moet controleren of de gebruikte versie daadwerkelijk is bijgewerkt.

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Daarnaast adviseert QNAP om Plex niet rechtstreeks via een doorgestuurde routerpoort toegankelijk te maken vanaf internet. Plex gebruikt daarvoor standaard poort 32400, maar omdat deze bekend is wordt deze ook vaker misbruikt. Wanneer die poort openstaat, kunnen buitenstaanders de server rechtstreeks benaderen. Voor toegang op afstand is een VPN-verbinding een veiliger alternatief.

Gebruikers van wie de Plex-server vóór het installeren van de beveiligingsupdate via internet bereikbaar was, moeten er rekening mee houden dat hun systeem mogelijk al is aangevallen. In dat geval is alleen bijwerken niet altijd voldoende. QNAP adviseert getroffen gebruikers om aanvullende controles uit te voeren en zo nodig een nieuwe installatie te overwegen.

De waarschuwing is vooral belangrijk omdat een NAS vaak persoonlijke en moeilijk vervangbare bestanden bevat. Regelmatige updates en een afzonderlijke back-up blijven daarom noodzakelijk, ook wanneer het apparaat normaal gesproken probleemloos werkt.