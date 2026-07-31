Via Amazon kun je straks tot 15:00 uur bestellen en dezelfde dag ontvangen

Het is vanaf 31 augustus voor Nederlanders mogelijk om vanaf 15:00 uur een product op Amazon te bestellen en die nog dezelfde dag te ontvangen.

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Dat heeft Amazon aangekondigd via een e-mail. Nu moet men nog 's ochtends een product bestellen om hem dezelfde dag te kunnen ontvangen, maar vanaf 31 augustus is de uiterste besteltijd dus 15:00 uur.

Volgens Amazon komen producten die dan ergens voor 15:00 uur zijn besteld, 's avonds ergens tussen 18:00 uur en 22:00 uur binnen. Dit geldt wel alleen voor mensen die in een postcodegebied wonen waar dit mogelijk is.

Prime-leden gaan betalen voor bezorging van goedkope producten op dezelfde dag

Amazon voert vanaf 31 augustus niet alleen bovenstaande wijziging door. Mensen die lid zijn van Amazon Prime kunnen nu nog altijd gratis producten dezelfde dag laten bezorgen, terwijl mensen zonder een Prime-abonnement 4 euro betalen. Dit verandert echter.