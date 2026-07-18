Google heeft nieuwe AI-toevoegingen aan Google Vids aangekondigd. Door de implementatie van Gemini Omni kun je straks jezelf laten schitteren in door AI gemaakte video's - bijvoorbeeld voor een originele verjaardagsvideo.

In het Google Workspace-programma Google Vids kun je vanaf nu als Google AI Pro- of Ultra-lid via enkele prompts een filmpje laten creëren door AI. Je kunt daarbij helemaal zelf bepalen wat in de video gebeurt, en zelfs foto's uploaden om bijvoorbeeld een specifieke omgeving te gebruiken voor het filmpje.

Ook nieuw is dat je nadat dit filmpje gemaakt is, je nog aanpassingen kunt maken. Misschien ben je niet helemaal tevreden met het eindresultaat. Door simpelweg te typen wat je veranderd wil zien, wordt dit vervolgens aangepast.

Een eigen avatar

Misschien nog wel interessanter is de mogelijkheid om je eigen 'avatar' te creëren gebaseerd op je uiterlijk. Dit doe je door een selfie of foto van je te uploaden, en indien gewenst ook een stemopname. Vervolgens kun je je uiterlijk gebruiken om originele AI-filmpjes te maken.

In het voorbeeld dat Google geeft, is bijvoorbeeld te zien hoe de persoon in kwestie door de ruimte zweeft met een verjaardagstaart en de ontvangen feliciteert.

Helaas is het nog niet mogelijk om hier een dergelijke avatar te maken. Google heeft deze functie alleen nog maar in specifieke regio's uitgerold, en sowieso voor mensen die achttien jaar of ouder zijn. Wel ligt in het in de lijn der verwachting dat dit uiteindelijk wereldwijd beschikbaar komt.