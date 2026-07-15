Google gaat zijn Afbeeldingen-pagina uitbreiden, onder andere met foto's die het bedrijf de gebruiker aanraadt.

Op Google kan natuurlijk niet alleen naar informatie via websites gezocht worden, er kan ook naar afbeeldingen gezocht worden. Dat kan door op de reguliere startpagina van de Google-zoekmachine te zoeken op afbeeldingen, of door naar images.google.com te gaan.

Uitgebreidere Google Afbeeldingen-pagina

Via die url komt men nu nog op een simpele Google-zoekbalk, maar dan voor afbeeldingen. Dit gaat veranderen, zo heeft Google aangekondigd in een blogpost naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de tool om afbeeldingen mee te zoeken.

Het is de bedoeling dat mensen via de bovengenoemde url straks op een gepersonaliseerde pagina komen die is afgestemd op de interesses van de gebruiker. Zo kunnen zoekresultaten voor afbeeldingen 'gebookmarkt' worden die daar vervolgens terug zijn te vinden. Zo kan er altijd teruggekeerd worden naar eerdere zoekresultaten over specifieke onderwerpen - vergelijkbaar met platforms als Pinterest.

Ook worden er allerlei afbeeldingen getoond die aansluiten op waar mensen normaliter naar zoeken. Dit kan gevonden worden via een 'For You'-sectie.

Het nieuwe Google Afbeeldingen wordt in de loop van de komende weken in de Verenigde Staten uitgerold - wanneer dit in Nederland en België beschikbaar komt is op moment van schrijven nog niet bekend.

Nano Banana in de AI-overzichten op Google

Google gaat ook het AI-model Nano Banana in de AI-overzichten op Google toepassen. Deze AI-overzichten wanneer mensen op Google zoeken bevatten nu nog alleen tekst, maar straks dus ook afbeeldingen indien gewenst. In plaats van vragen om informatie over een bepaald onderwerp, kan men dan bijvoorbeeld ook vragen om een afbeelding te genereren.