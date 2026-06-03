In de loop van aankomende zomer zal een 'native' versie van Fallout 76 op Xbox Series-consoles en PlayStation 5 verschijnen.

Dat heeft Bethesda Game Studios aangekondigd. De consoleversies werden vorig jaar al aangekondigd, maar toen werd nog gemeld dat ze in het begin van dit jaar zullen uitkomen. Een precieze releasedatum is er nog niet. Wel is duidelijk dat er in juni een testperiode zal zijn, waarbij iedereen die de game heeft de PS5- en Xbox Series-versies kan testen.

De PS5- en Xbox Series-versies van Fallout 76 zijn geoptimaliseerd voor deze consoles, waardoor ze er beter op zullen draaien. Denk aan een framerate van 60 frames per seconde, verbeterde vergezichten, schaduwen en een 4K-resolutie op Xbox Series X, PlayStation 5 Pro en ook Xbox One X.

Fallout 76 is al wel speelbaar op PS5 en Xbox Series-consoles via backward compatibility van de Xbox One- en PS4-versies. De mmo, die zich in het Fallout-universum afspeelt, is ook op pc verkrijgbaar via Steam en Microsooft Store. Er is tevens een nieuwe update voor de game uitgekomen, Infestations.