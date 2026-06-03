pat Casey en Josh Miller - de schrijvers van de scripts voor de drie Sonic the Hedgehog-films en de aankomende vierde - schrijven tevens het script voor de verfilming van Streets of Rage.

Dat heeft Variety onthuld. Een vroege versie van het script werd in 2022 al geschreven door John Wick-maker Derek Kolstad, maar die zit inmiddels niet meer op het project. Casey en Miller werken nu dus aan het script. Dankzij hun werk aan de Sonic the Hedgehog-films zijn het geen onbekenden voor Sega, de eigenaar van beide IP's.

Daarnaast is de regisseur van de Streets of Rage-film bekend. Het gaat om Jaymes Samuel, die een Bafta heeft gewonnen voor zijn debuutfilm The Harder They Fall. Meer details over de film, die wordt uitgebracht door Lionsgate, zijn er op moment van schrijven nog niet.