Dat heeft Variety onthuld. Een vroege versie van het script werd in 2022 al geschreven door John Wick-maker Derek Kolstad, maar die zit inmiddels niet meer op het project. Casey en Miller werken nu dus aan het script. Dankzij hun werk aan de Sonic the Hedgehog-films zijn het geen onbekenden voor Sega, de eigenaar van beide IP's.
Daarnaast is de regisseur van de Streets of Rage-film bekend. Het gaat om Jaymes Samuel, die een Bafta heeft gewonnen voor zijn debuutfilm The Harder They Fall. Meer details over de film, die wordt uitgebracht door Lionsgate, zijn er op moment van schrijven nog niet.
De Streets of Rage-games zijn klassieke beat 'em-ups waarin spelers van links naar rechts door levels heen lopen en vijanden aan gort slaan. De oorspronkelijke drie games kwamen in 1991, 1992 en 1994 uit, maar in 2020 verscheen het langverwachte vierde deel. Een nieuwe Streets of Rage-game is ook in ontwikkeling, al is daar op moment van schrijven nog geen informatie over bekend.