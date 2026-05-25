Een derde animatiefilm rondom gamepersonage Super Mario draait waarschijnlijk in 2029 in de bioscoop, in ieder geval als we een van de acteurs die zijn stemmen aan de films verleent mogen geloven.

Keegan-Michael Key - de acteur die de stem van Toad in de films inspreekt - meldde namelijk aan ScreenRant dat de derde film in 2029 uit moet komen. Hij bevestigt daarmee een eerdere opmerking van Jack Black - die Bowser speelt - dat de volgende Mario-film in 2029 uitkomt.

Hoewel dat toen als een grap werd gezien, laat Key nu weten dat het toch serieus te nemen valt. Key benadrukt daarbij dat Illumination, de regisseurs en Nintendo hun tijd willen nemen om alles perfect te maken voor de film. Hij verontschuldigt zich aan fans als het lang wachten is, maar volgens hem is dat het wel waard.