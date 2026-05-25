Keegan-Michael Key - de acteur die de stem van Toad in de films inspreekt - meldde namelijk aan ScreenRant dat de derde film in 2029 uit moet komen. Hij bevestigt daarmee een eerdere opmerking van Jack Black - die Bowser speelt - dat de volgende Mario-film in 2029 uitkomt.
Hoewel dat toen als een grap werd gezien, laat Key nu weten dat het toch serieus te nemen valt. Key benadrukt daarbij dat Illumination, de regisseurs en Nintendo hun tijd willen nemen om alles perfect te maken voor de film. Hij verontschuldigt zich aan fans als het lang wachten is, maar volgens hem is dat het wel waard.
Er zijn inmiddels al twee Super Mario-animatiefilms uitgekomen. Volgens geruchten zal er in 2028 overigens ook al een nieuwe animatiefilm van Illumination en Nintendo verschijnen, al is niet duidelijk om welke gamefranchise het gaat. Er gaan geruchten dat Donkey Kong zijn eigen spin-off krijgt. Ook komt er volgend jaar een live-action speelfilm gebaseerd op The Legend of Zelda.