Een piepkleine bluetoothspeaker goed laten klinken is lastiger dan het lijkt. Voor lage tonen moet een speaker lucht verplaatsen, en daar hebben een kleine driver en een compacte behuizing nu eenmaal minder ruimte voor. JBL weet die beperking met de Go-lijn al jaren aardig te omzeilen. Inmiddels is het merk aanbeland bij de vijfde versie. De voornaamste verbeteringen zijn de sfeerverlichting en verlengde accutijd. We voelen niet één, maar twee JBL Go 5-luidspekers aan de tand.

JBL Go 5 9,5 / 10 Score De Pluspunten Goedkoop

Verkrijgbaar in zeven kleuren

Zeer compact

IP68-gecertificeerd

Valbestendig

Goede accuduur

Sfeerverlichting

Vol geluid in verhouding met omvang

Echt stereogeluid met twee speakers

Eenvoudig speakers koppelen

Veelzijdige app De Minpunten Geen usb-c-kabel inbegrepen

Soms vervorming op hoog volume Ondanks de verbeteringen heeft de Go 5 hetzelfde prijskaartje als zijn voorganger. Dat is netjes, want met de langere accuduur en de sfeerverlichting krijg je duidelijk meer voor je geld. Bij een laag tot gemiddeld volume houdt deze compacte bluetoothspeaker het geluid goed onder controle. Daarbij blijft het verrassend hoeveel volume er uit zo'n kleine behuizing komt. Koop je twee Go 5-speakers, dan kun je ze als stereopaar gebruiken. Dat maakt het geluid breder en prettiger, zeker als je muziek wat ruimtelijker wilt horen.

Categorie Specificatie Audiodrivers 1× fullrange (4,5 centimeter) Frequentiebereik 87 Hz - 20 kHz Speakervermogen 4,8 watt Accucapaciteit 1000 mAh Connectiviteit Usb-c, bluetooth 6.0 IP-certificering IP68 Afmetingen 10,1 × 7,74 × 4,3 centimeter Gewicht 230 gram

JBL stuurde ons de rode en zwarte uitvoering van deze nieuwe bluetooth-speaker, maar je kunt ook een roze, witte, legergroene, blauwe of paarse versie kiezen. De adviesprijs van elk model is 49,99 euro.

Op wat subtiele details na heeft de JBL Go 5 nagenoeg dezelfde behuizing als de Go 4. Rechtsboven is er wederom een lus aanwezig, al is die iets anders vormgegeven. Hiermee maak je het speakertje vast aan bijvoorbeeld een jas of tent. Wel is JBL's nieuwste paradepaardje een fractie groter dan zijn voorganger. Geen probleem, want met zijn bescheiden afmetingen van 10,1 × 7,74 × 4,3 centimeter past het apparaatje nog altijd gemakkelijk in jouw jaszak. Dankzij de IP68-gecertificeerde behuizing neem je het apparaatje overal mee naartoe - ook naar het strand of zwembad. Een vernieuwing zijn de twee ledstrips aan de onder- en bovenkant.

Foto: Maikel Dijkhuizen De JBL Go 5 is in allerlei kleuren te koop, waaronder deze rode uitvoering.

Accuduur

De eerste Go-modellen hielden het nog maar een paar uur vol, maar de Go 5 gaat een stuk langer mee. JBL heeft de accucapaciteit verhoogd van 850 naar 1000 mAh, goed voor een accuduur van maximaal tien uur. Die grotere accu merk je wel aan het gewicht: de speaker is ongeveer veertig gram zwaarder geworden en weegt nu 230 gram.

Opladen gaat via de usb-c-poort aan de zijkant en duurt ongeveer drie uur. Een oplaadkabel levert JBL niet mee, dus daar moet je zelf voor zorgen. Wil je langer luisteren, dan kun je de sfeerverlichting uitschakelen en Playtime Boost inschakelen. Die functie past de geluidsinstellingen aan, zodat de accu langer meegaat.

Foto: Maikel Dijkhuizen Prik een eigen usb-c-kabel in de zijkant om de accu te voeden.

Verrassend vol geluid

Door zijn geringe omvang en relatief lage prijskaartje zijn de verwachtingen op audiovlak vooraf misschien niet al te hoog. Toch heeft de Go 5 meer in huis dan je zou denken. De enkele fullrange-audiodriver produceert een verrassend vol geluid. Er is zelfs wat bas te horen, al is die logischerwijs wel minder diep dan bij bluetooth-speakers met een afzonderlijke woofer. Het frequentiebereik is met 87 hertz tot 20 kilohertz dan ook niet zo breed.

Je drukt aan de bovenzijde op de plusknop om het volume op te schroeven. Zeker bij liedjes met weinig instrumenten blijft de audiokwaliteit hierbij nog acceptabel. Luister je naar drukkere muziek op hoog volume, dan klinkt de Go 5 ietwat blikkerig. Maar dat is voor zo'n kleine luidspreker beslist geen schande.

Foto: Maikel Dijkhuizen Gebruik bovenop de behuizing de rubberen druktoetsen om een aangenaam volume te kiezen.

Luisteren in stereomodus

De lage aanschafprijs van zo'n vijf tientjes maakt het interessant om twee JBL Go 5-speakers te kopen. Dat heeft namelijk veel meerwaarde. Je kunt de luidsprekers draadloos aan elkaar koppelen, waarna je luistert naar stereogeluid. Belangrijk om te weten is dat het om écht stereogeluid gaat, dus met een linker- en rechterkanaal. De muziek klinkt hierdoor veel levendiger. Zet je de speakers een stukje uit elkaar, dan is er een duidelijk stereobeeld te horen.

Het koppelen van twee speakers is een fluitje van een cent. Zet beide apparaatjes eerst op een afstand van hooguit tien centimeter bij elkaar en schakel ze vervolgens een voor een in. De koppeling komt vervolgens automatisch tot stand. Je kunt hiervoor als alternatief ook de JBL Portable-app gebruiken. Sowieso is het slim om deze app op je telefoon te installeren: er zitten allerlei interessante opties in. Zo bepaal je welke speaker het linker- of rechterkanaal voor zijn rekening neemt, kun je equalizerinstellingen aanpassen, de resterende accutijd monitoren, een lichtschema kiezen en nieuwe software-updates installeren.

Foto: Maikel Dijkhuizen Voor écht stereogeluid koppel je twee JBL Go 5-speakers draadloos aan elkaar.

Foto: Maikel Dijkhuizen Stel met de JBL Portable-app één of meerdere speakers naar eigen wens in.

