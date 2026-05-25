Onlangs veranderde muziekstreamingdienst Spotify het icoontje van zijn app om het op een discobal te laten lijken. Dit werd gedaan om te vieren dat de streamingdienst twintig jaar bestaat . Hoewel het icoontje maar tijdelijk is, werd er wisselend op gereageerd - sommige mensen vinden het lelijk.

Google springt nu met een dikke knipoog in op de situatie door een pakket voor Pixel-smartphones uit te brengen waarin alle apps van het bedrijf een discobaluiterlijk hebben, vol met glitters. Het gaat daarbij onder andere om Google Phone, Gmail en YouTube. Een grappige manier om in te springen op de huidige situatie rondom Spotify dus.