Tijdens warme nachten kan een dik dekbed al snel oncomfortabel aanvoelen. Daarom hebben we vijf eenpersoonsdekbedden gezocht die zijn bedoeld voor de zomer of die warmte en vocht helpen reguleren. De selectie bestaat uit dekbedden met verschillende materialen en eigenschappen, waaronder PCM, bamboe, Tencel, katoen, ganzendons en scheerwol.

Alle modellen zijn geschikt voor één persoon en hebben een actuele verkoopvermelding. Sommige dekbedden meten 140 bij 200 centimeter, terwijl andere met een lengte van 220 centimeter extra ruimte bieden. Hieronder lees je wat de verschillen in materiaal, warmteklasse, onderhoud en formaat in de praktijk betekenen en hoe deze nuttig voor jou zouden kunnen zijn.

NOUS Living verkoelend enkel dekbed

Het NOUS Living verkoelend enkel dekbed wijkt af van een traditioneel dun zomerdekbed doordat het gebruikmaakt van PCM, oftewel Phase Change Material. Dit materiaal neemt een deel van de lichaamswarmte op wanneer je temperatuur tijdens het slapen stijgt. Wanneer je lichaam later afkoelt, kan de opgeslagen warmte weer worden afgegeven. Het dekbed probeert temperatuurschommelingen tijdens de nacht daardoor gelijkmatiger op te vangen.

De boventijk bestaat uit 100 procent katoen. Katoen laat lucht door en kan vocht opnemen, waardoor het materiaal geschikt is voor beddengoed dat tijdens warme nachten wordt gebruikt. Binnenin zit een vulling van driedimensionale polyestervezels. Deze vulling is in afzonderlijke blokken gestikt, zodat het materiaal zich minder gemakkelijk naar één kant van het dekbed verplaatst.

Het dekbed valt in warmteklasse 2. Daarmee is het niet het dunste dekbed uit deze selectie: warmteklasse 4 wordt normaal gesproken gebruikt voor uitgesproken zomerdekbedden. Dit model is daardoor vooral bedoeld voor slapers die temperatuurregulatie zoeken, maar niet onder een zeer dunne vulling willen liggen. Het dekbed kan worden gewassen, wat het onderhoud eenvoudiger maakt.

Warmteklasse: 2

Afmeting: 140x200cm

Kieskeurig.nl NOUS Living NOUS Living verkoelend enkel dekbed Wehkamp Beste prijs € 64,99 direct leverbaar Bekijk product

Vandyck Bamboo/Tencel Zomerdekbed

De combinatie van bamboe en Tencel staat centraal bij dit eenpersoonszomerdekbed van Vandyck. Beide vezels worden gebruikt vanwege hun vermogen om vocht op te nemen en weer af te voeren. Dat is vooral relevant wanneer je ’s nachts transpireert: vocht blijft dan minder lang dicht bij de huid aanwezig. De buitenkant bestaat uit 100 procent gekamd katoen, waardoor ook de tijk lucht en vocht kan doorlaten.

Met een formaat van 140 bij 220 centimeter is het dekbed twintig centimeter langer dan een standaard eenpersoonsdekbed van 140 bij 200 centimeter. Die extra lengte geeft meer ruimte aan de onderzijde van het bed en kan voorkomen dat je voeten tijdens het draaien buiten het dekbed terechtkomen. Het vulgewicht van deze uitvoering bedraagt 620 gram. De vulling is daarmee verdeeld over een relatief groot oppervlak en gericht op gebruik tijdens warmere perioden.

Voor het onderhoud moet je rekening houden met dat het dekbed niet in de wasmachine kan. Chemische reiniging is nodig wanneer een grondige schoonmaakbeurt noodzakelijk is. Dagelijks opschudden en regelmatig luchten helpt om het materiaal los en droog te houden. Het dekbed wordt zonder instopstrook geleverd.

Warmteklasse: niet opgegeven

Afmeting: 140x220cm

Kieskeurig.nl Vandyck Vandyck Bamboo/Tencel Zomerdekbed 140 x 220 cm Wehkamp Beste prijs € 84,95 direct leverbaar Bekijk product

Cinderella Bamboo Zomerdekbed

Met een vulling van bamboevezels is het Cinderella Bamboo Zomer Dekbed gericht op slapers die tijdens de nacht warmte en transpiratievocht kwijt willen. Bamboevezels kunnen vocht opnemen, terwijl de katoenen tijk ervoor zorgt dat lucht door de buitenlaag kan bewegen. De combinatie is bedoeld om tijdens de zomer minder warmte vast te houden dan een dik dekbed voor meerdere seizoenen.

Deze uitvoering meet 140 bij 220 centimeter en past daardoor bij een eenpersoonsdekbedovertrek in dezelfde extra lange maat. De langere uitvoering kan praktisch zijn op een matras van 210 of 220 centimeter, maar biedt ook op een standaardbed meer ruimte om het voeteneinde in te stoppen. Het opgegeven vulgewicht bedraagt 200 gram. Dat beperkte vulgewicht draagt eraan bij dat het dekbed dun blijft.

Het dekbed wordt vermeld met warmteklasse 3 en 4. Warmteklasse 4 wordt gebruikt voor lichte zomerdekbedden, terwijl klasse 3 iets meer isolatie biedt voor het voor- en najaar. Verder is het dekbed als anti-allergisch aangeduid. In tegenstelling tot verschillende andere dekbedden met een natuurlijke vulling kan deze uitvoering worden gewassen en dat op 40 °C. Het product mag daarnaast in de wasdroger, wat het drogen na een wasbeurt eenvoudiger maakt.

Warmteklasse: 3/4

Afmeting: 140x220cm

Kieskeurig.nl Cinderella Cinderella Bamboo Zomer Dekbed - 140x220 cm - Wit bol. Plaza Beste prijs € 49,50 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 2 dag(en) Bekijk product Wehkamp € 79,95 direct leverbaar Bekijk product

White Cloudz Kaprun Zomerdekbed van ganzendons

Het White Cloudz Kaprun Zomerdekbed gebruikt ganzendons als vulling. Dons bestaat uit kleine, zachte vlokken die lucht tussen de vezels vasthouden. Bij een zomerdekbed wordt een beperktere hoeveelheid dons gebruikt dan bij een winterdekbed, zodat de vulling minder sterk isoleert. Het dekbed blijft daarbij licht en kan zich gemakkelijk rond het lichaam vormen.

Deze uitvoering heeft de standaard eenpersoonsmaat van 140 bij 200 centimeter. Daardoor past het model in gangbare eenpersoonsdekbedovertrekken en is het bedoeld voor bedden waarop geen extra lange maat nodig is. 90 procent van de vulling bestaat uit ganzendons. Dons en veren worden vaak gecombineerd omdat dons voor luchtigheid zorgt en veren de vulling meer structuur geven.

Een donzen dekbed vraagt ander onderhoud dan een eenvoudig synthetisch dekbed. Regelmatig luchten helpt om opgenomen vocht te laten verdampen. Ook is het verstandig het dekbed voorzichtig op te schudden, zodat de vulling zich opnieuw over de vakken verdeelt. Voor wassen en drogen moeten de instructies op het waslabel worden gevolgd, omdat onjuist drogen ervoor kan zorgen dat de donsvulling samenklontert.

Warmteklasse: 3/4

Afmeting: 140x200cm

Kieskeurig.nl White Cloudz White Cloudz Kaprun Zomerdekbed - Ganzendons - Eenpersoons - 140x200 cm bol. Plaza Beste prijs € 155,00 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 2 dag(en) Bekijk product Amazon Marketplace € 155,00 Op voorraad Bekijk product

Tesselaer Zomerdekbed – 100% zuiver scheerwol

Bij het Tesselaer Zomerdekbed bestaat de vulling uit 100 procent Texeler zuivere scheerwol. Wol kan relatief veel vocht opnemen zonder direct klam aan te voelen. Tegelijkertijd kan het opgenomen vocht aan de omringende lucht worden afgegeven. Dat maakt een lichte wollen vulling bruikbaar voor slapers die transpireren, maar liever niet onder een synthetisch of donzen dekbed slapen.

Het dekbed heeft warmteklasse 4. Dit is de lichtste reguliere warmteklasse en is specifiek bedoeld voor warme zomernachten of voor mensen die het in bed snel warm krijgen. De afmetingen bedragen 140 bij 220 centimeter. Door die extra lengte is het dekbed geschikt voor langere eenpersoonsbedden en voor gebruikers die aan het voeteneinde meer bedekking willen.

De vulling is van wol, maar het dekbed moet niet zonder meer als machinewasbaar worden behandeld. De productinformatie bevat zowel een verwijzing naar machinewas op 30 graden als de aanduiding dat het dekbed niet wasbaar is. Door die tegenstrijdige vermeldingen kun je dit dekbed het beste professioneel laten reinigen of contact opnemen met de fabrikant. Het dekbed is niet geschikt voor de wasdroger.

Warmteklasse: 4

Afmeting: 140x220cm