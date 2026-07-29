De PlayStation Plus Essential-games van augustus zijn bekendgemaakt, waaronder de zombiegame Dying Light 2: Stay Human.

Sony kondigde de line-up van PlayStation Plus Essential voor de maand augustus via PlayStation Blog aan. Alle games komen op 4 augustus beschikbaar voor alle leden van PlayStation Plus. Zolang men lid blijft van de dienst, kan men de geclaimde spellen blijven spelen.

De PS Plus-games van augustus

De line-up voor augustus is als volgt:

Dying Light 2: Stay Human Reloaded Edition (PS5, PS4): Dying Light 2 laat spelers een gewelddadige, post apocalyptische wereld in de vorm van The City verkennen. Naast rivaliserende facties moeten spelers zombieachtige monsters zien te vermijden. Spelers kruipen in de huid van Aiden Caldwell, die geplaagd wordt door herinneringen die hij niet begrijpt en naar de waarheid zoekt. De game kan ook in co-op voor vier personen gespeeld worden.

Big Walk (PS5): Deze nieuwe coöperatieve multiplayergame komt op 4 augustus officieel uit, en wordt dan dus ook meteen weggegeven via PlayStation Plus. Spelers moeten in dit spel samenwerken om een open spelwereld te verkennen en allerlei puzzels op te lossen. Daarvoor gebruikt men allerlei speelgoed en gereedschappen - ook om met elkaar te communiceren wanneer spraak niet beschikbaar is. Het gaat om de nieuwe game van House House, de makers van Untitled Goose Game.

Signalis (PS4) - De PS Plus Essential-line-up van deze maand wordt afgerond met Signalis, een survival-horrorgame met retrographics waarin spelers met de Replika Elster een surrealistische retrotech-wereld verkennen, op zoek naar haar verloren partner. Spelers stuiten op angstaanjagende geheimen, uitdagende puzzels en nachtmerrieachtige wezens.

Extra deze maand is dat alle PlayStation Plus-leden vanaf 6 augustus een Marvel Tokon: Fighting Souls PlayStation Plus Pack kunnen claimen. Daarin zitten vijf Avatars gebaseerd op de aankomende Marvel-vechtgame, alsmede een aantal in-game poses voor personages voor in het 'Result'-scherm.

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