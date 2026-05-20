Microsoft heeft drie nieuwe Surface-laptops en een nieuwe Surface-tablet aangekondigd. Ze hebben als cpu de Intel Core Ultra Series 3.

Het gaat om de Surface Laptop 8 en Surface Pro 12, die in eerste instantie voor bedrijven beschikbaar komen en de komende maanden ook aan consumenten verkocht gaan worden.

De Surface Laptop 8 komt in drie maten uit, namelijk 13", 13,8" en 15". De kleinste variant komt beschikbaar met 16 GB of 24 GB aan geheugen en gaat op zijn goedkoopst 1499 dollar kosten. Ergens later dit jaar zal er ook een versie van de laptop met 8 GB uitkoomen die 1299,99 dollar gaat kosten. Voor de twee grotere laptops zijn er varianten van 16 GB, 32 GB en 64 GB aan geheugen beschikbaar met een vanafprijs van 1949,99 dollar.

Van de Surface Pro 12-tablet zijn ook drie versies, eentje met 16 GB, eentje met 32 GB en eentje met 64 GB aan geheugen. De goedkoopste variant kost 1949,99 dollar.