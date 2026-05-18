Waar de taakbalk in Windows 11 sinds release niet verplaatst en aangepast kan worden, is Microsoft van plan dit wel mogelijk te maken. De functie kan nu door insiders getest worden.

Afgelopen april bleek al dat Microsoft dit mogelijk wilde maken - een engineer plaatste een video op social media waarin dit te zien was - maar het bedrijf heeft dit nu officieel bevestigd.

De taakbalk staat in Windows 11 standaard op dezelfde plek - onderaan het scherm - en deze kan niet verplaatst worden naar een andere plek op het scherm. Dat wordt dus wel mogelijk. Zo kan men de taakbalk bovenaan, links of rechts plaatsen.

Verder komt ook de optie beschikbaar om de balk dunner te maken of hem geheel te verbergen. Microsoft werkt daarnaast ook aan aanpassingen aan het Start-menu dat in de taakbalk verwerkt zit. Men kan dit menu straks personaliseren, bijvoorbeeld door de lay-out aan te passen.