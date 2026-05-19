De nieuwe serie Kees Flodder - een spin-off van de Flodder-franchise - is sinds gisteren te zien op Videoland.

Gisteren zijn de eerste twee afleveringen online gekomen, maar elke dag verschijnt er ook een nieuwe aflevering. In totaal komen er deze week daardoor zes afleveringen beschikbaar.

De nieuwe Flodder-serie draait zoals de naam al weggeeft om het personage Kees Flodder, net als in de oorspronkelijke films en series gespeeld door Tatjana Šimić. In de serie komt ze naar de luxe villawijk Eyckendael, omdat haar dochter Kees Junior (Ghislaine van IJperen) gaat trouwen.

Zoals je mag verwachten van een nieuwe Flodder-serie komen de Flodders en de buurtbewoners al snel met elkaar in de problemen. Ook de schoonfamilie moet even wennen aan het unieke karakter van de Flodders.