Tech voor de zon: Apparaten met een zonnepaneeltje

Nu het lentezonnetje steeds vaker en langer schijnt, ligt er volop duurzame energie voor het oprapen. Met verschillende solar-techproducten kun je daarvan profiteren. Dankzij een ingebakken zonnepaneeltje laadt de interne accu vanzelf op. Gunstig, want hierdoor ben je op afgelegen plekken niet afhankelijk van netstroom. We stellen verschillende prijsvriendelijke powerbanks, bewakingscamera’s, bluetooth-speakers en (nood)radio’s aan je voor.

LogiLink PA0303

Deze onlangs verschenen powerbank van het Duitse merk LogiLink is verrassend goedkoop! Bovenop bevindt zich een zonnepaneel, zodat je de geïntegreerde accu van 8000 mAh kunt opladen. Gaat het laadproces via zonne-energie te langzaam? Via de aanwezige usb-c-aansluiting verbind je het apparaatje alsnog met netstroom. Sluit je mobiele gadgets op de LogiLink PA0303 aan en voorzie ze van een verse energielading. Achter een klepje zitten twee reguliere usb-poorten. Kortom, laad gerust twee mobiele apparaten tegelijkertijd op. Deze powerbank komt trouwens ook in het donker goed van pas, want de achterzijde bevat een felle ledlamp.

Xtorm Go2 (XG2S101)

De Xtorm Go2 hang je eenvoudig ergens in de zon. Gebruik hiervoor de bijgevoegde karabijnhaak. Met een respectabele capaciteit van 10.000 mAh laad je onderweg je smartphone tot tweemaal volledig op. Ondanks de relatief lage aanschafprijs ondersteunt dit model snelladen met een uitgangsvermogen van vijftien watt. Via de usb-a- en usb-c-poort laad je probleemloos twee apparaten gelijktijdig op. Een leuk extraatje is dat de complete achterkant kan oplichten. Gebruik de Go2 op die manier bijvoorbeeld als leeslamp.

Sandberg Solar Powerbank CampLED 20000

Zoek je een betaalbare zonnelader met een hoge capaciteit? Dit kersverse exemplaar van de Deense fabrikant Sandberg heeft een riante accu van 20.000 mAh. Je laat dit apparaat tijdens een regenbuitje gewoon buiten liggen. De behuizing is namelijk IP65-gecertificeerd en dus spatwaterbestendig. Maak het klepje aan de voorzijde open om twee usb-c-poorten en een gewone usb-aansluiting te bereiken. Voor kampeerders is de dubbele lamp aan de onderkant ideaal. Die heeft een totale lichtsterkte van 200 lumen. Sandberg geeft op dit product vijf jaar garantie.

RealPower PB-20000 Solar

Het grootste nadeel van zonneladers is dat ze doorgaans traag opladen. RealPower heeft daar met zijn PB-20000 Solar iets op bedacht, want deze powerbank bevat een uitklapbaar zonnepaneel met een vermogen tot 4,5 watt. Handig is dat je met behulp van de geïntegreerde snoertjes makkelijk gadgets aansluit. Dat kan via drie stekkers, namelijk usb-c, micro-usb en lightning. Gebruik laatstgenoemde connector voor oudere Apple-apparaten. Verder telt de voorkant ook nog drie usb-ingangen om de powerbank op te laden. De interne accu is goed voor een capaciteit van 20.000 mAh. Wegens het uitgebreide zonnepaneel is de behuizing van 610 gram wel vrij zwaar.

HEMA solar powerbank 10.000mAh

Als je snel een powerbank met zonnepaneel nodig hebt, ga je gewoon naar de plaatselijke HEMA. Bekijk aan de hand van indicatielampjes of de accu van 10.000 mAh voor 25, 50, 75 of 100 procent is opgeladen. Gebruik eventueel de bijgesloten usb-oplaadkabel om de batterij met netstroom te voeden. De behuizing bevat vier vaste stekkertjes. Koppel via usb, micro-usb, usb-c of lightning een mobiel apparaat. Aan de andere zijde tref je nog een zaklampje.

Xtorm Solar Bundel Powerstation 300W – XP2

(XP2W300 + XP2SW200)

Met deze voordeelbundel van Xtorm kun je zelfs bij stroomuitval wel een tijdje vooruit. Reserveer voor het bijgevoegde zonnepaneel wel voldoende ruimte, want dit onderdeel is met een formaat van 183 × 76,5 × 3 centimeter nogal fors. Sluit het zonnepaneel met een kabel op het powerstation aan om de accu van 204 Wh te voeden. Het duidelijke scherm geeft de resterende batterijcapaciteit weer. Voorzie via het stopcontact aan de voorzijde een apparaat van stroom. Het maximale vermogen bedraagt hierbij 300 watt. Daarnaast staan er vier usb-poorten en een 12 volt-aansluiting (sigarettenaansteker) voor je klaar.

Eufy SoloCam S340

Vrijwel alle (web)winkels verkopen deze breed verkrijgbare beveiligingscamera van Eufy ruim onder de hier vermelde adviesprijs. Via een kogelconstructie beweeg je het zonnepaneel soepel in de gewenste richting. Op die manier vangt de SoloCam S340 zoveel mogelijk zonnestraaltjes, waarna het de interne accu kan voeden. Deze videowaakhond leent zich prima voor het beveiligen van een grote tuin. Het camerahoofd kan namelijk bewegen, waardoor de SoloCam S340 automatisch personen, dieren en voertuigen kan volgen. Opvallend is de aanwezigheid van twee lenzen. Hierbij zoomt één camera in op een gebeurtenis, terwijl de andere camera de volledige omgeving vastlegt. Voor het opslaan van beeldmateriaal is er 8 GB opslag ingebouwd.

TP-Link Tapo C425 KIT

Monteer de TP-Link Tapo C425 KIT op een zonnige plek en zie in een app op jouw smartphone precies wat er in de tuin gebeurt. De accu heeft een capaciteit van 10.000 mAh. Zelfs wanneer de zon een paar weken amper schijnt, neemt de camera onverstoord gebeurtenissen op. Bij bewegingsdetectie springen de twee ledlampen ’s avonds en ’s nachts vanzelf aan. De Tapo C425 maakt zo in het donker opnames in kleur. Met een maximale resolutie van 2560 × 1440 pixels zijn de video’s erg scherp. Een ander pluspunt is de ruime kijkhoek van 150 graden, want hierdoor kun je een groot gebied bewaken. Plaats een eigen microSD-kaart van hoogstens 512 GB in de behuizing om de opnames te bewaren.

Imou AOV PT 5MP

De Imou AOV PT 5MP is een pan- en tilt-camera met een zonnepaneel. Beide onderdelen zijn via een snoertje met elkaar verbonden. Het is dus niet per se nodig om de beveiligingscamera pal naast het paneeltje te monteren. Verder biedt de behuizing zo nodig plek aan een simkaartje. Dat is met name nuttig wanneer je de AOV PT 5MP ergens buiten het wifi-bereik wilt ophangen. Via een 4G-verbinding bereiken de beelden dan alsnog jouw smartphone. De lens volgt op jouw verzoek automatisch personen, want het flexibele camerahoofd kan op afstand roteren en kantelen. Overige pluspunten zijn de hoge resolutie van 2880 × 1620 pixels en het microSD-kaartslot.

House of Marley Roots Solar

Bluetooth-speakers met een intern zonnepaneel liggen niet voor het oprapen. House of Marley is één van de weinige bekende merken die zonaanbiddende luidsprekers fabriceert. De Roots Solar is in een zwarte en grijze kleurstelling te koop. Zoals we van dit audiomerk gewend zijn, heeft de behuizing ook bamboe-elementen. Het zonnepaneeltje bevindt zich bovenop de speaker. Volgens House of Marley verleng je daarmee tijdens zonnige dagen de luistertijd aanzienlijk. Valt er onverhoopt toch een regenbui, dan blijft de Roots Solar gewoon doorspelen. Dit waterbestendige product voldoet aan de IP67-norm. Als laatste zijn de ingebouwde flessenopener en het draagriempje het vermelden waard.

MikaMax Solar Bamboo Speaker

Als je niet al te hoge eisen aan de audiokwaliteit stelt, kun je deze spotgoedkope bluetooth-speaker van MikaMax overwegen. Het zonnepaneel is in de zijkant van de behuizing verwerkt. Er is ook een oplaadkabel inbegrepen, zodat je de batterij als alternatief via netvoeding kunt opladen. De accu heeft slechts een capaciteit van 300 mAh. Houd er dus rekening mee dat je op een enkele batterijlading niet zo lang kunt luisteren. Ondanks de lage prijs bestaat de Solar Bamboo Speaker voornamelijk uit duurzame en gerecyclede materialen.

Urbanista Malibu

Ten opzichte van andere producten in deze Shortlist heeft de Urbanista Malibu geen zichtbaar zonnepaneel. In plaats daarvan is er een laagje met zonnecellen in de bluetooth-speaker verwerkt. Gunstig is dat deze cellen onder de zon én kunstlicht actief worden. Kortom, laad de accu van 1800 mAh zowel binnen als buiten op. Trek je er graag op uit, dan is de IP67-gecertificeerde behuizing geen overbodige luxe. Deze speaker is volledig waterdicht! Installeer de Urbanista Audio-app op je smartphone om diverse geluidsopties naar je hand te zetten. De Malibu is verkrijgbaar in een zwarte en grijze uitvoering.

Sangean MMR-99 DAB (Arctic Camo)

Het Taiwanese merk Sangean staat bekend om zijn originele radio’s. De stoer vormgegeven MMR-99 DAB (Arctic Camo) is daarvan een goed voorbeeld. Dit apparaatje ondersteunt meerdere stroombronnen. Naast het zonnepaneeltje voorzie je de radio via de hendel aan de achterzijde eventueel van energie. Verder bevat de behuizing een usb-c-ingang voor netstroom. Een pluspunt is dat er bluetooth-, FM- en DAB+-ontvangers zijn ingebakken. Luister met laatstgenoemde optie naar digitale radiozenders. Je kunt maximaal veertig stations in het geheugen opslaan. Overigens bracht de fabrikant eerder een zwarte en blauwe uitvoering van de MMR-99 DAB op de markt. Die zijn iets voordeliger geprijsd.

Nedis RDDBCR2000GN

Zodra de zon eenmaal schijnt, schuif je het geïntegreerde paneeltje gewoon omhoog. Voed op die manier de ingebouwde accu van 2500 mAh. Als je op de Scan-knop drukt, zoekt deze DAB+-radio automatisch naar beschikbare radiozenders. Zap met behulp van het scherm langs de gevonden stations. Valt de radio-ontvangst op een bepaalde plek tegen, dan switch je zo nodig naar de FM-ether. Handig is dat je dit Nedis-product optioneel ook als powerbank gebruikt. Sluit bijvoorbeeld een smartphone of smartwatch op de usb-poort aan. Tot slot bevat de lichtgewicht behuizing ook nog een zaklamp.

Denver SCD-2033

Het budgetmerk Denver introduceerde kortgeleden een zeer compacte radio met een zonnepaneeltje. De SCD-2033 meet slechts 15,1 × 7,8 × 5 centimeter. Kortom, een perfecte metgezel om mee te nemen! Ondanks het relatief lage prijs bevat deze radio een FM- én DAB+-ontvanger. Bij voldoende ontvangst luister je met DAB+ naar ruisvrije uitzendingen. Wil je een afspeellijst van Spotify of andere muziek-apps starten? Verbind dan via bluetooth jouw smartphone en stream je favoriete nummers. Wanneer je het toestel op de usb-poort aansluit, laad je dit mobiele apparaat meteen op. De interne accu heeft een capaciteit van 2000 mAh.

Lenco MCR-113BK

Op zoek naar een goedkoop radiootje met zonne-energie van een bekend merk? Wellicht is de Lenco MCR-113BK iets voor jou. In tegenstelling tot diverse duurdere modellen ondersteunt dit exemplaar geen DAB+ en bluetooth. Je kunt wel op de gewenste FM-frequentie afstemmen. Draai hiervoor met het wieltje aan de zijkant. Opvallend is de aanwezigheid van een hoofdtelefoonaansluiting. De veelzijdige MCR-113BK heeft bovendien ook een zaklamp en powerbankfunctie. Volgens Lenco is de accu van 1200 mAh goed voor een maximale luistertijd van vijftien uur. Kies voor de stroomvoorziening uit maar liefst vier opties, namelijk zonne-energie, opwinden, netvoeding (usb-c) en drie AAA-batterijen.

Albrecht DR 114 DAB+

Koop met de Albrecht DR 114 DAB+ een lantaarn, powerbank, bluetooth-speaker en radio in één. Als je de bovenkant omhoog schuift, komt er een heuse lamp tevoorschijn. Die kan aan de hand van drie helderheidsniveaus behoorlijk fel branden. Voor de audioweergave kies je tussen drie bronnen, namelijk FM, DAB+ en bluetooth. Gebruik voor de bediening diverse drukknoppen en het Nederlandstalige scherm. Het Duitse merk heeft een flinke accu van 5000 mAh ingebouwd. Laad die op via zonne-energie, netstroom of de handslinger. Een volledig opgeladen batterij biedt een luistertijd van ongeveer tien uur. De behuizing voldoet aan de IPx5-norm en kan dus wel een spatje regen verdragen.

Marmitek Resq 200

De breed verkrijgbare Marmitek Resq 200 biedt veel waar voor zijn geld. Veel radio’s hebben bovenop een zonnepaneel, maar bij dit exemplaar zit het onderdeel juist aan de zijkant. Laad daarmee de accu van 4500 mAh op. Je kunt als alternatief ook aan de zwengel draaien of de inbegrepen usb-c-kabel gebruiken. Aan de andere zijkant bevinden zich vier dimbare ledlampen, zodat je dit apparaatje als zaklantaarn kunt gebruiken. Schakel met de aanwezige knoppen en het kleurenscherm tussen de bronnen FM, DAB+ en bluetooth. Een nuttige toevoeging is dat je de Resq 200 met behulp van het geïntegreerde lusje gemakkelijk ergens aan ophangt.