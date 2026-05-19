Het nieuwe design voor logo's van Google Workspace-programma's wordt sinds gisteren naar gebruikers uitgerold. Deze nieuwe logo's zijn makkelijker van elkaar te onderscheiden dan de oude logo's.

Eerder dit jaar lekte er al informatie uit over de nieuwe logo's voor programma's als Gmail, Google Drive en Google Meet, en inmiddels blijkt (via 9to5google) dat deze logo's op dit moment uitgerold worden naar gebruikers in het overzicht in browsers. Op smartphones lijken op moment van schrijven nog wel de oude logo's gebruikt te worden.

De oude logo's voor deze programma's leken qua design, wat voor veel gebruikers ook voor enige verwarring zorgde. Het was daardoor namelijk lastiger om in één oogopslag te zien welk programma er gekozen werd. Dit kwam vooral omdat elk logo vier dezelfde kleuren gebruikte.