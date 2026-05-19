In navolging van andere providers in Nederland zal VodafoneZiggo in 2028 of 2029 ook hun 2G-netwerk uit de lucht halen.

Dat heeft minister Vincent Karremans van Infrastructuur bekendgemaakt. Wanneer het 2G-netwerk van het bedrijf precies verdwijnt is nog niet bekend, maar dat zal dus ergens in 2028 of 2029 gebeuren.

2G verscheen in de jaren negentig in Nederland en België en voegde onder andere de optie toe om sms-berichten te versturen. Ook - nog relatief traag - mobiel internet kwam daarmee beschikbaar. In 2004 werd opvolger 3G geïntroduceerd, en inmiddels gebruiken we veelal 5G - al wordt er ook gewerkt aan 6G.