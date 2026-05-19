Sony viert het 10-jarig bestaan van de 1000X-serie met de lancering van de 1000X The Collexion. Dit is een prijzige koptelefoon van 630 euro die voornamelijk inzet op luxe materialen en een premium uitstraling, naast natuurlijk de kwaliteit van de muziek.

Sony 1000X The Collexion 8,5 / 10 Score De Pluspunten Luxe design

Ongeëvenaarde ruisonderdrukking

Geluidskwaliteit van hoog niveau

Nuttige film- en gamingmodi

Overzichtelijke, stabiele app De Minpunten Hoge adviesprijs

Knoppen voelen goedkoop aan

Kortere accuduur (24 uur)

Niet opvouwbaar Dit exclusieve jubileummodel richt zich specifiek op de kritische fijnproever die op zoek is naar een betere geluidskwaliteit die je ook daadwerkelijk kunt horen. Wie de nuances van lossless audio waardeert en bereid is wat dieper in de buidel te tasten voor een chique afwerking, haalt hiermee een schitterend product in huis. Voor alle anderen blijft de XM6 de verstandigste keuze, helemaal wanneer je die ergens in de aanbieding tegenkomt.

Terwijl voorganger WF-1000XM6 vasthoudt aan een functionele en lichte kunststof behuizing die helaas snel besmeurd raakt met vingerafdrukken, kiest deze 1000X The Collexion juist voor een geraffineerd design. Het chassis is vervaardigd uit roestvrij staal, mat metaal en kunstleer, met daarnaast elementen die met de hand zijn bewerkt, zoals het logo. Daar gaat een heel proces aan vooraf waar je nooit bij zult stilstaan, maar het levert wel een prachtig plaatje op.

Verder is het zo dat de Collexion wat compactere oorschelpen heeft in vergelijking met de XM6, en dat de laatstgenoemde een vouwbaar frame heeft (en daardoor minder ruimte in beslag neemt). De jubileumeditie kiest daarentegen voor een solide constructie die de levensduur moet bevorderen. Het draagcomfort is vergelijkbaar, maar de Collexion zit lekkerder, trekt niet aan je (lange) haar en oefent bijna geen druk uit op de zijkant van je hoofd of oren.

Foto: Wesley Akkerman

Collexion versus XM6

Het enige minpuntje dat we aan deze luxe koptelefoon ondervinden, is dat de fysieke knoppen wat goedkoop aanvoelen. Je kunt ze blind vinden en bedienen, maar laten zich wat ongemakkelijk indrukken. Ze liggen gevoelsmatig te diep in de behuizing, waardoor je wat feedback mist en mogelijk te hard wilt drukken. Nu kun je dat oplossen door de app te gebruiken, maar dat doet het gemak van fysieke bedieningselementen teniet.

Beide headsets bieden nagenoeg dezelfde actieve ruisonderdrukking. In de praktijk hebben we in elk geval geen verschil gemerkt. Toch bestaan er nog wat technische verschillen. De XM6 biedt een redelijke accuduur van 30 uur en biedt de optie om tijdens het opladen door te blijven luisteren. The Collexion stelt daar een korter uithoudingsvermogen van maximaal 24 uur tegenover. Ze ondersteunen gelukkig wel allebei codecs als LDAC, LC3 en Auracast.

Foto: Wesley Akkerman

Voor de muziekliefhebbers

Dat komt de audiokwaliteit ten goede. En dat niet alleen: in de basis gebruikt Sony een nieuwe, exclusieve driver, waardoor er een beter onderscheid bestaat tussen stemmen en instrumenten. Ook de ondersteuning voor DSEE Ultimate-technologie zorgt voor een betere geluidskwaliteit, aangezien die gecomprimeerde bestanden door middel van AI kan opwaarderen. Over het algemeen klinkt de muziek daardoor warm, gelaagd, loepzuiver en breed, zonder dat je inlevert op cohesie.

Voor filmliefhebbers en gamers biedt de unieke Luistermodus bovendien verschillende ruimtelijke 360 Upmix-instellingen via bluetooth. Hoewel de muzikale Upmix de audio soms wat hol en te breed kan maken, presteren de standen voor cinema en gaming juist heel goed door effecten de juiste punch mee te geven. De redelijk nieuwe functie voor achtergrondmuziek bootst daarnaast feilloos de sfeer van een luidsprekerset in de huiskamer na.

Toegankelijke applicatie

Je regelt dat soort instellingen allemaal via de Sound Connect-app van Sony. Die app blinkt uit in gebruiksvriendelijkheid en brengt allerlei geavanceerde instellingen overzichtelijk in kaart. Binnen die interface vind je onder andere een uitgebreide equalizer, waarmee je de muziek nauwkeurig kunt afstemmen op je eigen gehoor. Dat kan de balans (waar Sony juist zo hard aan werkte) wel wat verstoren, maar je moet het vooral voor jezelf goed laten klinken.

Sony 1000X The Collexion kopen?

Met de 1000X The Collexion laat Sony zien dat het meer kan dan alleen functionele maar uitstekend klinkende headsets maken. De nieuwe hoofdtelefoon imponeert met zijn luxueuze materialen, onovertroffen ruisonderdrukking en een geluidskwaliteit van hoog niveau. Niet alles is even goed: de matige knoppen, kortere accuduur en de forse adviesprijs kunnen wel degelijk wat roet in het eten gooien, maar die hoeven een positief koopadvies niet in de weg te staan.

Foto: Wesley Akkerman

Maar toch: met die adviesprijs lijkt Sony vooral met zichzelf te concurreren, aangezien de WH-1000XM6 voor 450 euro (en vaak minder) een aanzienlijk aantrekkelijker totaalpakket biedt voor de gemiddelde consument. Die koptelefoon is in de meeste gevallen al goed genoeg, waardoor je je hardop mag afvragen of het echt nodig is opnieuw te investeren. Ja, de hardware is verbeterd, maar dan nog is het de vraag of je dat als gemiddelde luisteraar hoort.