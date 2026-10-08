Afgelopen lente werd de laptop al aangekondigd, maar nu zijn ook details over de Amerikaanse release bekendgemaakt. Zo blijkt nu dat de laptop op 16 oktober verschijnt, waarbij de goedkoopste variant 2599 dollar gaat kosten.
De laptop draait op de nieuwe Nvidia RTX Spark-processor, die specifiek voor laptops bedoeld is. Deze cpu heeft tot wel twintig Arm-cores en een ingebouwde Blackwell-gpu, die een vergelijkbare hoeveelheid cores heeft als de RTX 5070.
De Surface Laptop Ultra heeft ook 128 GB Lpddr5x-geheugen en weegt minder dan 2 kilogram. Daarbij is de laptop uitgerust met een miniledscherm van 15 inch, waarmee een maximale helderheid van 2000 cd/m² en hdr mogelijk is. Het maakt van de Surface Laptop Pro de meest heldere laptop van Microsoft. Er zijn ook duurdere varianten die beschikbaar komen, zoals eentje met 128 GB aan ram in plaats van 24 GB en een ssd-schijf van 1 TB. Die gaat maar liefst 5900 dollar kosten.
Voor power users
De krachtige laptop is niet per se bedoeld voor reguliere laptopgebruikers, maar voor mensen die bijvoorbeeld aan videobewerking doen of veel rekenkracht in hun laptop willen hebben. Daarmee concurreert het bijvoorbeeld met de Macbook Pro.
Prijzen in euro's zijn nog niet bekend.