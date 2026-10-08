De laptop draait op de nieuwe Nvidia RTX Spark-processor , die specifiek voor laptops bedoeld is. Deze cpu heeft tot wel twintig Arm-cores en een ingebouwde Blackwell-gpu, die een vergelijkbare hoeveelheid cores heeft als de RTX 5070.

De Surface Laptop Ultra heeft ook 128 GB Lpddr5x-geheugen en weegt minder dan 2 kilogram. Daarbij is de laptop uitgerust met een miniledscherm van 15 inch, waarmee een maximale helderheid van 2000 cd/m² en hdr mogelijk is. Het maakt van de Surface Laptop Pro de meest heldere laptop van Microsoft. Er zijn ook duurdere varianten die beschikbaar komen, zoals eentje met 128 GB aan ram in plaats van 24 GB en een ssd-schijf van 1 TB. Die gaat maar liefst 5900 dollar kosten.