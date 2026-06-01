Dat is ook niet zo gek, want de laptop draait op de tevens zojuist aangekondigde Nvidia RTX Spark-processor, die specifiek voor laptops bedoeld is. Deze cpu heeft twintig Arm-cores en een ingebouwde Blackwell-gpu, die een vergelijkbare hoeveelheid cores heeft als de RTX 5070.
De Surface Laptop Ultra heeft ook 128 GB Lpddr5x-geheugen en weegt minder dan 2 kilogram. Daarbij is de laptop uitgerust met een miniledscherm van 15 inch, waarmee een maximale helderheid van 2000 cd/m² en hdr mogelijk is. Het maakt van de Surface Laptop Pro de meest heldere laptop van Microsoft.
Helaas ging het nog vooral om een teaser in plaats van complete onthulling, al is de laptop wel in onderstaande video te zien. Veel andere details, zoals de releasedatum en prijs, zijn er dan ook nog niet. Wel liet Microsoft weten dat de laptop een nadrukkelijk grote touchpad krijgt.