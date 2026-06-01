Microsoft heeft de Surface Laptop Ultra op Computex uit de doeken gedaan, naar eigen zeggen de krachtigste laptop die het bedrijf tot dusver heeft uitgebracht.

Dat is ook niet zo gek, want de laptop draait op de tevens zojuist aangekondigde Nvidia RTX Spark-processor, die specifiek voor laptops bedoeld is. Deze cpu heeft twintig Arm-cores en een ingebouwde Blackwell-gpu, die een vergelijkbare hoeveelheid cores heeft als de RTX 5070.

De Surface Laptop Ultra heeft ook 128 GB Lpddr5x-geheugen en weegt minder dan 2 kilogram. Daarbij is de laptop uitgerust met een miniledscherm van 15 inch, waarmee een maximale helderheid van 2000 cd/m² en hdr mogelijk is. Het maakt van de Surface Laptop Pro de meest heldere laptop van Microsoft.