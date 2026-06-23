Een opvallende samenwerking: Google investeert 75 miljoen dollar in filmproductiebedrijf A24 en gaat samenwerken om nieuwe productie- en distributiemiddelen voor films te creëren.

Specifiek zal het DeepMind-team van Google, dat zich richt op kunstmatige intelligentie, samenwerken met A24. Er wordt 75 miljoen dollar door Google in het Labs-team van A24 gestoken om nieuwe technologieën te bedenken die ingezet kunnen worden voor filmproductie en distributie. Daarbij zullen deze tools niet alleen voor A24, maar ook voor Google's AI-ecosysteem gebruikt worden.

Het is voor het eerst dat Google geldt steekt in een Hollywood-studio. De investering in A24 voelt dan ook als een duidelijke uitbreiding voor Google, ook al zijn ze wel eigenaar van het videoplatform YouTube.

Onder de tools die worden ontwikkeld, vallen bijvoorbeeld een applicatie waarmee storyboards via AI gegenereerd kunnen worden. Dat zijn ruwe schetsen die uiteen zetten wat er in films gebeurt en hoe dat er op camera uitziet voordat het gefilmd wordt.

Daarbij sluit Google volgens hun blogpost niet uit dat specifieke doelen en de output van de samenwerking in de loop der tijd kan evolueren.

AI en films

Het gebruik van AI om films te produceren is controversieel, net zoals in andere creatieve sectoren. In Hollywood werden de afgelopen jaren zelfs stakingen gehouden waarin dit onderwerp ook breed uitgemeten werd. Zo waren acteurs het niet eens met de mogelijkheid dat filmstudio's hun gelijkenis of stem konden gebruiken om dit met AI na te bootsen.

Vooralsnog lijkt de samenwerking tussen A24 en Google DeepMind echter minder invasief. Het lijkt vooralsnog vooral om het creëren van gereedschappen te gaan die het proces achter de schermen versimpelen en versnellen.

A24 heeft een naam voor zichzelf opgebouwd

A24 is de laatste jaren niet meer weg te denken uit Hollywood, mede doordat ze zich al die jaren hebben gericht op films die 'indie' aanvoelen. Met films als Lady Bird en Moonlight wist het filmbedrijf begin vorig decennium naam voor zichzelf te maken.

De laatste jaren lijkt A24 steeds ambitieuzer te worden. Duurdere projecten als Everything Everywhere All at Once en Civil War bieden een grotere schaal en meer special effects dan eerdere films van A24. Het bedrijf richt zich nu zelf op gamefilms met de aankomende verfilming van Elden Ring.