Vrijwel iedereen gebruikt tegenwoordig cloudopslag. Misschien bewaar je zelf ook wel belangrijke foto's, video's en documenten op een online server. Handig, want hierdoor heb je altijd en overal toegang tot deze bestanden. Hoewel de bekende diensten Google Drive, Microsoft OneDrive en Apple iCloud al jarenlang de markt domineren, bestaat er met MEGA nóg een interessante speler. Leer deze privacyvriendelijke online opslagdienst beter kennen.

Hoewel MEGA pas in 2013 is opgericht, begint de geschiedenis eigenlijk al in 2005. In dat jaar richtte de bekende Duitse internetondernemer Kim Dotcom MegaUpload op. Dit platform groeide razendsnel en behoorde jarenlang tot de grootste bestandsdeeldiensten ter wereld. Begin 2012 kwam daar abrupt een einde aan. Amerikaanse autoriteiten beschuldigden MegaUpload van grootschalige auteursrechtinbreuk. Gebruikers deelden via de dienst namelijk volop films, series, muziek en software. Om die reden werden de servers in beslag genomen en de website offline gehaald. Kim Dotcom besloot vervolgens een geheel nieuwe cloudopslagdienst te ontwikkelen. Op 19 januari 2013 werd MEGA geboren. Dat was exact één jaar na de sluiting van MegaUpload.

Hoe veilig is MEGA? End-to-end-encryptie beschermt je bestanden

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. MEGA gooide het dan ook meteen na de oprichting over een andere boeg. In plaats van een downloadplatform betreft het een moderne cloudopslagdienst waarbij jouw privacy centraal staat. Het voornaamste speerpunt is eind-tot-eind-versleuteling. De versleuteling gebeurt lokaal op jouw eigen apparaat, waarna de bestanden naar de cloud worden verzonden. Hierdoor zijn al jouw online opgeslagen data gecodeerd, waardoor niemand behalve jijzelf de inhoud kan inzien. Alleen persoonlijke apparaten met de juiste sleutel kunnen de bestanden openen. Dat is bijvoorbeeld jouw pc, laptop, tablet of smartphone.

Zelfs wanneer een (overheids)instantie toegang tot de servers krijgt, zijn de opgeslagen bestanden onleesbaar. Daarmee is MEGA ten opzichte van diverse bekende aanbieders heel wat privacyvriendelijker. Google Drive, Microsoft OneDrive en Apple iCloud bieden geen volwaardige eind-tot-eind-encryptie, omdat deze partijen zelf de sleutels beheren.

MEGA gratis gebruiken: 20 GB cloudopslag zonder abonnement

Elke gebruiker krijgt gratis twintig gigabyte opslagruimte. Dat is voldoende om alle belangrijke documenten en een bescheiden fotocollectie te bewaren. Heb je meer capaciteit nodig, dan vereist dat een betaald abonnement. De prijzen vallen trouwens mee. Voor een riant opslagabonnement van drie terabyte betaal ongeveer een tientje per maand.



Je maakt binnen enkele minuten een account aan. Surf naar https://mega.io/nl en klik op Meld u aan voor 20 GB gratis opslag. Nadat je een voornaam, e-mailadres en sterk wachtwoord hebt ingevuld, bevestig je met Aanmelden. Open daarna jouw digitale brievenbus en klik op Account activeren. Je vult nu het zojuist aangemaakte wachtwoord in, waarna je klikt op Bevestigen.

Wie meer dan 20 GB data wil opslaan, kiest tussen verschillende cloudabonnementen.

MEGA-herstelcode bewaren: voorkom dat je toegang tot bestanden verliest

Tijdens de registratie creëert MEGA een zogeheten herstelcode. Deze unieke sleutel is van groot belang. Omdat de online opslagdienst eind-to-eind-encryptie ondersteunt, is er geen reguliere 'wachtwoord vergeten'-functie beschikbaar. Wie het wachtwoord én de herstelsleutel kwijtraakt, heeft geen toegang meer tot het MEGA-account. Je bent dan dus alle online opgeslagen bestanden kwijt. Bewaar de herstelcode daarom op een veilige plaats, bijvoorbeeld in een wachtwoordmanager of op een beveiligde usb-stick. Je kunt de code ook uitprinten en in een fysieke kluis opbergen. Klik op Downloaden en doorgaan. De herstelcode staat in een txt-bestand. Dat kun je bijvoorbeeld in het Windows-programma Kladblok openen.



Zodra je de herstelcode hebt opgeslagen, probeert MEGA een betaald abonnement aan je te slijten. Wil je niet betalen? Scrol dan een stukje omlaag en klik op de knop Ga gratis aan de slag.

Bedenk goed hoe en waar je de herstelcode van jouw MEGA-account opslaat.

Bestanden uploaden en beheren via de MEGA-webomgeving

Na de registratie verschijnt er een introductievenster. Klik dat via het kruisje weg. Je komt nu in een overzichtelijke webomgeving terecht. Bekijk linksonder hoeveel (vrije) online opslagruimte er beschikbaar is. Verder staan er aan zijkant diverse categorieën. Voor toegang tot online opgeslagen gegevens kun je bij Cloud schijf terecht. Nuttig om te weten is dat je de eerder besproken herstelcode zo nodig opnieuw kunt opslaan. Klik hiervoor rechtsboven op de gekleurde profielafbeelding en kies Herstelsleutel downloaden / Downloaden.



Je slaat desgewenst alvast een bestand of map in MEGA op. Via Uploaden klik je in dat geval op Upload bestand of Map uploaden. Blader in de verkenner naar de beoogde bestandslocatie. Wanneer je meerdere bestanden of een map hebt geselecteerd, bevestig je met Uploaden of Openen. De gegevens belanden vervolgens vanzelf in jouw MEGA-account. Je kunt als alternatief de bestanden ook vanuit de verkenner of het bureaublad naar MEGA slepen. Standaard verschijnen alle gegevens in een lange lijst. Zie je liever kleine voorbeeldweergaven? Klik rechtsboven op Indeling (pictogram met drie streepjes) en kies Rooster.

Voeg vanuit de webomgeving naar hartenlust jouw favoriete foto's aan MEGA toe.

Donkere modus van MEGA inschakelen De webomgeving van MEGA heeft van zichzelf een lichte vormgeving. Vind je een donker uiterlijk prettiger voor de ogen? Pas in dat geval gewoon de weergave aan. Klik rechtsboven op de profielafbeelding en kies Instellingen. Je scrolt zo nodig een stukje omlaag totdat je het onderdeel Verschijning tegenkomt. Wanneer je de optie Donker selecteert, wijzigt het uiterlijk meteen. Je kunt op deze pagina ook nog persoonlijke gegevens aanpassen, zoals je naam en de profielafbeelding.

Switch vanuit de instellingen met één muisklik naar de donkere modus.

MEGA Desktop installeren op Windows, macOS of Linux

Hoewel de webomgeving prima werkt, is de desktopclient voor de meeste gebruikers de handigste manier om MEGA te gebruiken. Dit programma integreert namelijk in Windows Verkenner of macOS Finder. Hierdoor gedraagt de cloudopslag zich vrijwel hetzelfde als een normale map op de pc of laptop.



Klik in de webomgeving op de profielafbeelding en kies Installeer de MEGA Desktop Applicatie. Er opent een nieuwe webpagina met versies voor Windows, macOS en Linux. In deze workshop gaan we aan de slag met de Windows-versie. Via Download MEGA Desktop Applicatie en Downloaden haal je het installatiebestand binnen. Neem alle stappen van de installatie door en open de desktopclient. Je meldt je daarna aan met jouw accountgegevens en bevestigt met Inloggen.

Log in met je accountgegevens om de desktopclient aan jouw cloudopslag te koppelen.

Bestanden automatisch synchroniseren met MEGA

Het is belangrijk om de desktopclient zorgvuldig te configureren. Nieuwe gebruikers krijgen deze instellingen vanzelf te zien. Overigens kun je deze opties op een later moment altijd weer wijzigen. Je geeft het apparaat eerst een naam, bijvoorbeeld 'Laptop Jan Bakker'. Via Volgende kies je tussen twee mogelijkheden, namelijk Back-up en Synchroniseren.

Laatstgenoemde optie heeft de voorkeur, omdat MEGA daarmee wijzigingen in twee richtingen verwerkt. Alle bestanden die je in een synchronisatiemap plaatst, belanden automatisch op de servers van de clouddienst. En upload je bijvoorbeeld foto's of video's vanuit de webomgeving, dan belanden de beelden automatisch in de synchronisatiemap. Kortom, met deze optie zorgt MEGA ervoor dat de inhoud van de online server en synchronisatiemap altijd gelijk blijft. Klik op Volgende.

Kies Synchroniseren en heb voortaan op alle apparaten toegang tot jouw recentste bestanden.

Kies de juiste synchronisatiemap voor MEGA

Wijs nu een lokale map voor de synchronisatie aan. Je kunt de standaardlocatie laten staan of een andere map selecteren. Geef onder Selecteer een MEGA map ook in welke map je de gesynchroniseerde gegevens in de cloud wilt bewaren. Sluit het venster met Volgende / Klaar.

Na installatie van de desktopclient stel je een synchronisatiemap in.

Bestanden vanaf Windows automatisch uploaden naar MEGA

Als je zojuist de Windows-versie van de desktopclient hebt geïnstalleerd, krijg je de vraag om het programma aan de Taakbalk vast te maken. Geef aan of je dat wel of niet wilt. Verder zie je een nieuw pictogram in het Systeemvak. Je kunt daarmee onder meer de synchronisatiestatus volgen en instellingen wijzigen. Daarnaast kun je ook nieuwe synchronisatie- en back-uptaken toevoegen.



Het uploaden van persoonlijke bestanden naar de online server is nu kinderspel. Zoek in de verkenner de synchronisatiemap en plaats hierin een lading documenten, foto's en/of video's. De gegevens verschijnen vanzelf in de webomgeving van MEGA. Een groot pluspunt is dat de clouddienst op eigen houtje wijzigingen verwerkt. Zodra je bijvoorbeeld een Word-document hebt aangepast, is de nieuwste versie vrijwel meteen in de cloud beschikbaar.

Bekijk met het MEGA-pictogram in het Systeemvak welke bestanden er recent zijn geüpload.

MEGA is een privacyvriendelijk alternatief voor cloudopslagdiensten als Google Drive en OneDrive en geeft gratis gebruikers 20 GB opslagruimte.

Foto's en bestanden delen met een MEGA-link

Wanneer je alle belangrijke bestanden eenmaal naar de cloud hebt geüpload, deel je simpel data met bekenden. Ideaal wanneer je bijvoorbeeld een fotoverzameling aan een vriend(in) of familielid wilt laten zien. Klik in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op een bestand of map en ga in het contextmenu naar MEGA / MEGA Link ophalen. Binnen enkele seconden genereert MEGA een unieke downloadlink. Het juiste webadres is nu naar het Klembord van Windows gekopieerd. Je kunt deze url bijvoorbeeld in een e-mailbericht of chatprogramma plakken. Als de ontvanger op deze link klikt, opent er een speciale downloadpagina. Diegene hoeft dus zelf geen account bij MEGA aan te maken. Voor gratis leden is er helaas geen mogelijkheid om voor downloadlinks een wachtwoord of vervaldatum in te stellen. Heb je een betaald abonnement, dan zijn deze functies wel beschikbaar.

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Genereer rechtstreeks vanuit Windows Verkenner een unieke downloadlink.

Eerdere versies van bestanden herstellen met MEGA

MEGA bewaart de laatste honderd(!) versies van ieder bestand. Handig voor het geval je een vorige editie van een document of bewerkte foto wilt herstellen. Wie weet sla je bijvoorbeeld een verslag op en ontdek je later dat je onverhoopt waardevolle informatie hebt verwijderd. Dankzij de aanwezige versiegeschiedenis hoef je niet opnieuw te beginnen. Met een gratis account kun je tot dertig dagen terugspoelen.



Klik in de synchronisatiemap met de rechtermuisknop op een bestand waarvan je eerdere versies wilt bekijken. Via MEGA / Vorige versies weergeven opent er een webpagina met alle beschikbare edities. Zweef met de muisaanwijzer over een bestandsversie. Er verschijnen pictogrammen met verschillende acties, namelijk Downloaden (pijltje omlaag), Voorbeeld (papier met potlood), Terugdraaien (gebogen pijl) en Verwijderen (prullenbak). Bepaal welke actie je wilt uitvoeren. Je kunt eventueel ook alle vorige versies wissen.

Klik op Terugdraaien om een eerdere versie te herstellen.

MEGA-app voor Android en iPhone: bestanden onderweg openen

Wanneer je de MEGA-app op een iPhone of Android-toestel installeert, neem je jouw bestanden overal mee naartoe. Je tikt eerst op Login, waarna je het e-mailadres en wachtwoord van het MEGA-account invult. Er verschijnt eerst een advertentie met het verzoek om toch vooral een betaald abonnement te nemen. Gelukkig bepaal je dat nog altijd zelf. Heb je geen interesse, dan tik je op Misschien later.



Het smartphonescherm is natuurlijk kleiner dan dat van een pc of laptop. Om die reden toont het hoofdvenster in eerste instantie alleen recente bestanden. Navigeer onderaan naar Schijf voor een overzicht van alle opgeslagen gegevens. Tik bij een bestand op de drie puntjes om de aanwezige opties te bekijken. Je kunt onder andere een downloadlink genereren en het item als favoriet markeren.



Je treft hier ook de optie Maak beschikbaar offline. De bestanden in de MEGA-app staan namelijk niet allemaal in het geheugen van jouw mobiele toestel. Bij bepaalde documenten is het wel zo prettig wanneer je ze ook zonder internetverbinding kunt openen, zoals vliegtickets, reisbescheiden en concertkaartjes. Tik in dat geval op de genoemde optie.

Vanuit de MEGA-app kun je eenvoudig bestanden delen en offline beschikbaar maken.

Foto's en video's automatisch back-uppen naar MEGA

Vrijwel iedereen met een smartphone maakt regelmatig foto's. Gaat het toestel kapot of raak je hem kwijt, dan kunnen deze kiekjes voorgoed verloren gaan. De functie Camera Uploads voorkomt fotoverlies door nieuwe foto's en video's automatisch in jouw MEGA-account te bewaren. Lijkt dat je wel wat? Tik rechtsonder op Menu en ga naar Instellingen. Tik op Camera uploads en zet het schuifje achter Camera uploads aan. Geef MEGA zo nodig toestemming om de fotobibliotheek te benaderen.



Het loont de moeite om ook even de resterende instellingen door te nemen. Bepaal bijvoorbeeld of je video's eveneens wilt uploaden. Ten opzichte van foto's nemen die tenslotte meer (cloud)ruimte in beslag. Verder kun je een opslagmap in MEGA selecteren en locatiegegevens toevoegen. Beslis ten slotte in hoeverre je beeldmateriaal over een mobiele internetverbinding wilt uploaden. Dat gaat namelijk ten koste van je databundel. Als je voor uploaddoeleinden liever alleen wifi gebruikt, deactiveer je het schuifje achter Gebruik mobiele data.

Bewaar van verse kiekjes en filmpjes automatisch een kopie in de cloud.

In het kort MEGA is een privacyvriendelijke cloudopslagdienst die bestanden lokaal versleutelt voordat ze naar de cloud gaan. Gratis gebruikers krijgen 20 GB opslagruimte voor documenten, foto's en video's. De desktopclient synchroniseert bestanden in twee richtingen tussen je computer en MEGA. Met een gratis account kun je eerdere bestandsversies tot 30 dagen terughalen en de dienst bewaart de laatste 100 versies van ieder bestand.