KPN heeft een nieuwe e-mail- en opslagdienst aangekondigd die klanten beter moet beschermen tegen online dreigingen. De dienst, KPN Mail en Cloud, biedt onder andere opslag in Europa en extra beveiligingsmaatregelen.

KPN heeft een vernieuwde e-mail- en opslagdienst geïntroduceerd die klanten helpt hun e-mails, bestanden en persoonlijke gegevens beter te beschermen. De dienst, KPN Mail en Cloud, combineert opslag van gegevens binnen de Europese Unie met extra beveiligingsmaatregelen zoals standaard inloggen in twee stappen en bescherming tegen phishing en virussen.

Gegevens binnen Europa

Een belangrijk kenmerk van KPN Mail en Cloud is dat e-mails, bestanden, contacten en agenda's binnen de Europese Unie worden opgeslagen en verwerkt. Dit betekent dat gegevens onder Europese privacyregels vallen, wat extra bescherming biedt voor klanten. KPN Mail en Cloud helpt klanten zich beter te beschermen tegen online dreigingen. De dienst maakt standaard gebruik van inloggen in twee stappen, waarbij klanten inloggen met hun KPN ID en een extra verificatiecode. Daarnaast bevat de dienst de nieuwste filters tegen phishing, virussen en schadelijke websites.

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