In het AI-overzicht op Google viel naast correcte informatie over het leven en de carrière van MacIsaac te lezen dat hij was veroordeeld voor strafbare feiten, zoals online kinderlokken en de aanranding van een vrouw. Ook viel er te lezen dat hij in het nationale zedendelinquentenregister was opgenomen.
MacIsaac vernam dit toen zijn optreden bij Sipekne'katik First Nation werd afgezegd vanwege deze foutieve informatie. Er waren namelijk aankomende bezoekers die hadden geklaagd over MacIsaacs toekomstige optreden nadat zij deze informatie op Google hadden gelezen.
MacIsaac eist 1,5 miljoen Canadese dollar (wat neerkomt op 941.550 euro) van Google. Volgens de violist is Google aansprakelijk voor de foutieve informatie in het overzicht. Hij meldt daarbij ook dat Google nooit contact met hem heeft opgenomen of excuses heeft aangeboden. Sipekne'katik First Nation heeft zich wel verontschuldigd tegenover MacIsaac.