Het Duitse Handelsblatt claimt dat de boeite nog voor de zomer uitgedeeld zou kunnen worden door de Europese Unie. Vorig jaar wees de Unie Google al op de situatie, waarbij Google in de gelijknamige zoekmachine voorrang zou hebben gegeven aan eigen diensten zoals hotels door ze boven resultaten van andere bedrijven te plaatsen. Dit zou tegen de Digital Markets Act ingaan, dat deels in het leven is geroepen om eerlijke digitale concurrentie te waarborgen.
Google claimt op zijn beurt dat het na de klacht al wijzigingen in zijn zoekmachine heeft doorgevoerd om aan de eisen van de Digital Markets Act te voldoen. Volgens het bedrijf hebben die wijzigingen er voor gezorgd dat Google door de grootste downgrade van de zoekmachine ooit is gegaan.
Google claimt in ieder geval dat Europese Google-bezoekers nu een inferieure ervaring krijgen ten opzichte van de rest van de wereld. In andere regio wil Google juist nog meer inzetten op diens eigen diensten meer in de spotlight zetten op de zoekmachine. Op deze manier zouden Google-gebruikers namelijk nog betere antwoorden krijgen - bijvoorbeeld via AI - zonder dat ze door hoeven te klikken naar andere sites. De Amerikaanse regering is het ook niet eens met de Europese Digital Markets Act en dreigt zelfs met importheffingen richting Europa.