Het lijkt er steeds meer op dat Google in Europa een boete van ergens tussen de 100 miljoen en een miljard euro krijgt omdat het zijn eigen diensten voorrang zou geven in diens zoekmachine.

Het Duitse Handelsblatt claimt dat de boeite nog voor de zomer uitgedeeld zou kunnen worden door de Europese Unie. Vorig jaar wees de Unie Google al op de situatie, waarbij Google in de gelijknamige zoekmachine voorrang zou hebben gegeven aan eigen diensten zoals hotels door ze boven resultaten van andere bedrijven te plaatsen. Dit zou tegen de Digital Markets Act ingaan, dat deels in het leven is geroepen om eerlijke digitale concurrentie te waarborgen.

Google claimt op zijn beurt dat het na de klacht al wijzigingen in zijn zoekmachine heeft doorgevoerd om aan de eisen van de Digital Markets Act te voldoen. Volgens het bedrijf hebben die wijzigingen er voor gezorgd dat Google door de grootste downgrade van de zoekmachine ooit is gegaan.