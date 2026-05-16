Google is aan het experimenteren met een mindere hoeveelheid opslagruimte voor nieuwe Google-accounts waarbij geen telefoonnummer van de gebruiker is opgegeven.

Google heeft aan Android Authority bevestigd dat het hiermee experimenteert in bepaalde regio's, al is niet duidelijk om welke regio's het gaat. Wanneer een nieuw Google-account wordt aangemaakt - bijvoorbeeld voor Gmail - kan men maar 5 GB aan opslagruimte ontvangen. Wanneer er een telefoonnummer wordt opgegeven, komt er 15 GB beschikbaar.

Deze week kwam men op Reddit achter dit experiment, en sindsdien heeft Google dat dus bevestigd. 15 GB was altijd de standaard hoeveelheid opslagruimte voor een Google-account, maar dat gaat mogelijk dus veranderen als de tests succesvol blijken.