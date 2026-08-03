De aanhoudende tekorten in RAM-geheugen, veroorzaakt door de populariteit van kunstmatige intelligentie, hebben nu blijkbaar ook invloed op de populaire MacBook Air.

Dat meldt Bloombergs Apple-expert Mark Gurman. Volgens hem zorgen de tekorten er al langer voor dat diverse Apple-computers, zoals de Mac Studio en Mac Mini, minder beschikbaar zijn. Er zouden nu echter ook problemen zijn om voldoende exemplaren van de MacBook Air te leveren.

Volgens bronnen uit de winkelsector heeft Apple moeite met het hooghouden van de voorraad van de MacBook Air. "De levering van nieuwe exemplaren is beperkter dan winkels ooit hebben meegemaakt."

Langer wachten

Gurman zet dit kracht bij door te melden dat dit ook blijkt uit de online winkel van Apple. Als men daar een standaard versie van de Air probeert te bestellen, is de levering pas eind augustus, terwijl de exemplaren met andere schermgroottes, kleuren en geheugenopties pas begin september worden geleverd.

Aldus Gurman: "Ik heb gehoord dat de MacBook Air-tekorten inderdaad komen door de huidige geheugentekorten. Apple probeert hier wat aan te doen door geheugen van Chinese fabrikanten af te nemen, in ieder geval voor apparaten die daar worden verkocht. Het heeft ook de prijzen van diverse producten verhoogd. Daarnaast geeft het prioriteit aan de verkoop van het instapmodel van 14 inch van de MacBook Pro, deels om ruimte te maken voor een nieuwe versie met de M6-chip die aankomend najaar verschijnt. Ik verwacht dat een nieuwe MacBook Air pas veel later verschijnt."

Apple biedt alternatieven aan

Als laatste bewijs draagt Gurman aan dat Apple zijn 'Back to school'-promotie heeft uitgesteld van juni vanwege de tekorten. Op Apple's websites en in de winkels zou het bedrijf consumenten naar de MacBook Pro proberen te wijzen in plaats van de Air, iets dat het bedrijf niet eerder heeft gedaan.

Waar de MacBook Air dus van enorm veel populariteit geniet, daar lijkt Apple die populariteit kunstmatig in te perken omdat het niet genoeg exemplaren kan leveren. Dat is zeker vervelend aangezien eerder dit jaar de zeer populaire MacBook Air Neo uitkwam.

Prijsverhogingen worden al doorgevoerd

Dat de geheugentekorten ook Apple teisteren, werd eerder dit jaar al duidelijk toen Apple de prijzen van verschillende MacBooks, iPads en Macs wereldwijd verhoogde. In Nederland en België kost de goedkoopste versie van de populaire MacBook Neo nu bijvoorbeeld 799 euro in plaats van 699 euro. Dat is het model met 256 GB aan opslagruimte. De versie met 512 GB aan opslagruimte is ook met 100 euro omhoog gegaan en kost nu 899 euro. De MacBook Air is van 1199 euro naar 1429 euro gegaan, en de MacBook Pro kost nu 2229 euro in plaats van 1929 euro.