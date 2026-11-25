Je hebt iets gekocht bij een webwinkel of via Marktplaats, maar je bestelling komt niet aan en de verkoper reageert nergens meer op. Waar kun je dan het beste terecht: bij de politie, je bank of een andere instantie? De Fraudehelpdesk introduceert een gratis online adviestool die je helpt te bepalen welke stappen zinvol zijn.

In 2025 werd 7,9 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder slachtoffer van online aankoopfraude, blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS. In 2023 was dat nog 6,9 procent. Vooral Nederlanders tussen de 45 en 65 jaar krijgen relatief vaak te maken met deze vorm van fraude: bijna één op de tien werd in 2025 slachtoffer.

Lang niet iedereen onderneemt vervolgens actie. Van de slachtoffers van aankoopfraude deed 51,4 procent ergens een melding en slechts 14,3 procent aangifte bij de politie. Tot nu toe was op verschillende plekken op internet wel te vinden wat je kunt doen als slachtoffer. De Fraudehelpdesk brengt die informatie nu samen in een interactieve vragenlijst.

Niet iedere misgelopen aankoop is fraude

Als je een online bestelling niet ontvangt, betekent dat niet automatisch dat je bent opgelicht. Een webwinkel kan bijvoorbeeld leveringsproblemen hebben of een fout hebben gemaakt bij de verwerking van je bestelling. In zo'n geval kun je een beroep doen op je consumentenrechten, maar heeft aangifte van fraude niet veel zin.

Bij aankoopfraude is er sprake van opzettelijke misleiding. Denk aan een verkoper die via Marktplaats producten aanbiedt die hij helemaal niet bezit, of een nepwebshop die uitsluitend is opgezet om betalingen te innen.

Zo werkt de adviestool

De tool is geïntegreerd in het bestaande online meldformulier van de Fraudehelpdesk. Ga naar www.fraudehelpdesk.nl, klik op Fraude? Direct melden! en kies Ik ben particulier. Je krijgt vervolgens de vraag hoe het contact met de verkoper is ontstaan.

Je kunt onder meer aangeven dat je hebt gereageerd op een advertentie, contact hebt gehad via een handelsplatform zoals Marktplaats of iets bij een webshop wilde kopen. Vervolgens beantwoord je vragen over wat er precies is gebeurd en of je financiële schade hebt geleden.

Afhankelijk van je antwoorden krijg je advies over de mogelijke vervolgstappen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je aangifte doet bij de politie, contact opneemt met je bank of juridische hulp inschakelt.

Bij de ontwikkeling van de tool waren onder meer de politie, de Nederlandse Vereniging van Banken, Stichting Achmea Rechtsbijstand en gerechtsdeurwaardersorganisatie LAVG betrokken. Ook technologiebedrijf Meta heeft een bijdrage geleverd.

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Kun je je geld nog terugkrijgen?

Aangifte doen bij de politie betekent niet automatisch dat je je geld terugkrijgt. Toch zijn er mogelijkheden waarvan veel mensen niet op de hoogte zijn.

Als je geld hebt overgemaakt naar een Nederlandse bankrekening, kun je onder bepaalde voorwaarden via je eigen bank de naam, het adres en de woonplaats van de vermoedelijke oplichter achterhalen. Daarmee kun je eventueel juridische stappen ondernemen om je geld terug te krijgen. Bij aankoopfraude moet je daarvoor wel aangifte hebben gedaan en moeten er meerdere aangiften tegen de betreffende rekeninghouder bekend zijn bij de politie.

De adviestool biedt geen garantie dat je je geld terugkrijgt, maar kan je wel helpen om dit soort mogelijkheden te achterhalen.

Vermoed je dat je bent opgelicht? Bewaar dan in ieder geval de bestelbevestiging, betaalgegevens, screenshots van de advertentie en eventuele gesprekken met de verkoper. Neem bij een vermoeden van fraude ook zo snel mogelijk contact op met je bank. Hoe eerder je actie onderneemt, hoe beter.