In de toekomst zouden we wel eens een film of televisieserie gebaseerd op de Red Dead Redemption-games - spellen van Grand Theft Auto-ontwikkelaar Rockstar Games - kunnen bekijken.

The Ankler meldde dit vorige week in een artikel, dat sinds gisteravond wordt opgepikt door de grote mediapublicaties. Volgens het artikel zou Rockstar Games er voor openstaan om een licentiedeal te sluiten met filmbedrijven voor de verfilming van de Red Dead Redemption-games.

Het zou daarbij zowel om een films als televisieserie kunnen gaan - die keuze is niet gemaakt. Ook is niet duidelijk welk productiebedrijf wordt overwogen om de games te verfilmen, en of er überhaupt al bedrijven zijn die hun interesse naar Rockstar hebben uitgesproken.

Hoewel precieze details dus nog ontbreken, zou Rockstar wel een flink bedrag willen zien voor de licentie. Zo zijn er geruchten dat er een minimumbedrag van meer dan 100 miljoen dollar nodig is wil Rockstar overwegen de filmrechten uit te lenen. Rockstar Games zelf heeft in ieder geval niet gereageerd op het gerucht.

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Geen GTA-film

Volgens The Ankler zou Rockstar daarnaast geen interesse hebben in een film of serie gebaseerd op de gigantisch populaire Grand Theft Auto-reeks. Rockstar heeft eerder al meermaals uitgesproken dat een GTA-film niet iets is waar het bedrijf naartoe wil werken, en die mening lijkt dus nog steeds onveranderd.

Populaire Red Dead Redemption-games

Naast Grand Theft Auto is Red Dead Redemption de belangrijkste gamefranchise van Rockstar Games. Er zijn twee hoofddelen uitgekomen - losstaande voorganger Red Dead Revolver niet meegerekend - waarbij het in 2018 verschenen Red Dead Redemption 2 het meest recente deel is.