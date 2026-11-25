Heb je een computer met 8 of 16 GB werkgeheugen, dan merk je waarschijnlijk regelmatig dat Windows 11 behoorlijk wat systeembronnen opeist. Microsoft erkent dat het besturingssysteem en de bijbehorende programma's te veel geheugen gebruiken. Het bedrijf werkt daarom aan verschillende verbeteringen die gezamenlijk een besparing van ongeveer 900 MB moeten opleveren.

Tijdens de Ignite-conferentie heeft Microsoft meer verteld over de plannen om Windows 11 efficiënter te laten werken. Daarbij kijkt het bedrijf niet alleen naar het besturingssysteem zelf, maar ook naar de verschillende programma's en diensten die voortdurend op de achtergrond actief zijn. Juist op computers met relatief weinig werkgeheugen kan het terugdringen van dat geheugengebruik een merkbaar verschil maken.

Minder geheugen voor OneDrive en Defender

Microsoft verwacht met aanpassingen aan onder meer OneDrive en Microsoft Defender maximaal 550 MB aan werkgeheugen te kunnen besparen. Verbeteringen aan Microsoft 365 moeten daar nog eens 360 MB aan toevoegen. Dat betekent dat er meer geheugen beschikbaar blijft voor de programma's die je daadwerkelijk gebruikt. Ook werkt Microsoft aan een snellere versie van Teams, die twintig procent minder tijd nodig moet hebben om op te starten. De opstarttijd van browser Edge wordt ook verkort, deze zou ongeveer een derde sneller moeten starten.

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Interessant voor oudere computers

Tijdens een demonstratie vergeleek Microsoft twee versies van Windows 11 op computers met 16 GB werkgeheugen. Bij de versie van oktober 2026 verliep het openen van programma's en het wisselen tussen toepassingen volgens Microsoft 22 procent sneller dan bij de versie van januari.

Het gaat hierbij om metingen van Microsoft zelf. Hoe groot de uiteindelijke prestatiewinst in de dagelijkse praktijk zal zijn, moet nog blijken. Ook is nog niet duidelijk wanneer alle aangekondigde geheugenbesparingen beschikbaar komen.