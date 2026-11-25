Met Claude maak je nu je eigen apps voor Windows en Mac

Een programma om je vakantiefoto's te ordenen, je huishoudboekje bij te houden of je bestanden te organiseren: met AI kun je zulke toepassingen al vibecoden. Claude gaat nu een stap verder: je kunt zelfgemaakte AI-apps voortaan als programma op je Windows-pc of Mac installeren. Dat klinkt interessant, maar je moet wel opletten wat de app wel of niet mag doen.

Met de nieuwe functie Install as app maakt AI-bedrijf Anthropic het mogelijk om toepassingen die je met Claude hebt gemaakt rechtstreeks op je computer te installeren. Ze krijgen een eigen pictogram en openen in een los venster. Onder Windows start je ze via het startmenu of een snelkoppeling op het bureaublad, op een Mac onder meer via het Dock.

De functie is beschikbaar als bèta voor alle Claude-abonnementen, inclusief de gratis versie. Je hebt wel een recente versie van het desktopprogramma van Claude nodig.

Van AI-chatbot naar softwareontwikkelaar

Het maken van toepassingen met Claude is op zichzelf niet nieuw. Anthropic introduceerde in 2024 de zogeheten Artifacts: interactieve toepassingen die Claude op basis van een prompt genereert. Deze verschijnen naast het chatgesprek in een afzonderlijk venster. Door aanvullende instructies te geven, kun je de werking en vormgeving aanpassen.

Tot nu toe waren zulke toepassingen vooral geschikt voor gebruik binnen de omgeving van Claude. Door ze als desktopprogramma te installeren, krijgen ze meer mogelijkheden. Zo kunnen ze meldingen versturen, reageren op sneltoetsen, op de achtergrond actief blijven en, als je daar toestemming voor geeft, bestanden op je computer bewerken.

Welke programma's kun je zelf maken?

Vooral voor relatief specifieke taken is de functie interessant. Misschien wil je alle foto's in een map automatisch hernoemen op basis van de datum waarop ze zijn gemaakt. Of zoek je een programma waarin je je energieverbruik kunt bijhouden en vergelijken met voorgaande jaren.

In plaats van op zoek te gaan naar geschikte software, beschrijf je aan Claude wat het programma moet kunnen, hoe het eruit moet zien en welke functies je belangrijk vindt. Je probeert de gemaakte toepassing uit en laat Claude eventuele fouten herstellen of functionaliteit toevoegen. Ben je tevreden, dan kies je in het menu van het Artifact voor Install as app.

Helemaal zelfstandig functioneren de programma's trouwens niet. Je moet online zijn en ingelogd zijn bij Claude om ze te kunnen openen. Zowel het ontwikkelen van een programma als de AI-opdrachten die het programma uitvoert, tellen mee voor de gebruikslimieten van je Claude-abonnement.

Hoe veilig is zelfgemaakte AI-software?

Omdat de programma's toegang kunnen krijgen tot je computer, is er wel een aandachtspunt. Anthropic onderscheidt drie niveaus van toegangsrechten. Standaard heeft een programma ongeveer dezelfde mogelijkheden als een toepassing die in een browser draait. Verder kun je toestemming geven voor specifieke functies, zoals het versturen van meldingen of het gebruik van sneltoetsen.

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Het hoogste niveau geeft een programma volledige toegang tot je computer binnen de rechten van je Windows- of macOS-account. Daarmee kan het andere programma's uitvoeren en bestanden lezen, wijzigen of verwijderen zonder voor iedere handeling toestemming te vragen.

Voor jou als particulier is die uitgebreide toegang in principe alleen beschikbaar voor programma's die je zelf hebt gemaakt. Dat betekent niet dat ze gegarandeerd veilig zijn. Ook door AI geschreven software kan programmeerfouten bevatten. Een programma dat dubbele foto's moet verwijderen, kan door zo'n fout bijvoorbeeld ook unieke exemplaren wissen.

Anthropic controleert de zelfgemaakte programma's niet vooraf op veiligheid. Na iedere wijziging aan een programma moet je opnieuw toestemming geven voor de eerder toegekende rechten. Een uitzondering geldt voor code die het programma van een externe website ophaalt: die kan veranderen zonder dat je daarover een melding krijgt.

Het is slim om zelfgemaakte programma's eerst te testen met kopieën van bestanden en niet meer toegangsrechten te verlenen dan noodzakelijk. Je kunt de rechten achteraf intrekken, maar daarmee worden eventuele wijzigingen aan je bestanden niet ongedaan gemaakt.

Het einde van kant-en-klare software?

Met deze nieuwe stap wordt het makkelijker om software af te stemmen op je eigen behoeften, in plaats van je werkwijze aan te passen aan de mogelijkheden van bestaande programma's. Handig als er voor jouw behoeften nog geen fijn programma is.

Toch blijft er een belangrijk verschil tussen een door AI gegenereerd programma en professioneel ontwikkelde en geteste software. Zonder programmeerkennis is het lastig om te beoordelen of de achterliggende code betrouwbaar, veilig en efficiënt is. Bovendien blijf je voor het gebruik afhankelijk van Anthropic. Zelf software maken wordt daarmee een stuk toegankelijker, maar het wordt ook belangrijker om kritisch te beoordelen wat die software precies doet.