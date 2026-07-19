Zo open je het verborgen startmenu van Windows 11

Er is een extra menu met veel handige ingebouwde Windows-tools, maar dat zit wel een beetje verstopt. Dit Win+X-menu (ook wel het Power User-menu, Quick Link-menu, verborgen startmenu of Windows-snelmenu genoemd) open je direct met Windows-toets+X. Vanuit dit menu krijg je snel toegang tot onder meer Taakbeheer, Instellingen, Windows Terminal, Schijfbeheer en Apparaatbeheer. Zo kun je veelgebruikte Windows-tools snel openen zonder eerst te zoeken.

Zo wijzig je de indeling van het Win+X-menu

Zo open je het verborgen Windows-toets+X-menu

In plaats van voortdurend naar tools te zoeken of het bureaublad vol snelkoppelingen te zetten, kun je het Windows-toets+X-menu gebruiken. Alles wat je nodig hebt, staat in één overzichtelijke lijst.

Dit menu voor gevorderde gebruikers bestaat al sinds Windows 8. Het kreeg geen afzonderlijke knop, maar is wel gekoppeld aan de zichtbare Startknop. Je opent het met de toetscombinatie Windows-toets+X of door met de rechtermuisknop op Start te klikken.

Met de toetscombinatie gaat het meestal iets sneller. Bovendien zie je bij veel opties een onderstreepte letter. Door die letter in te drukken, open je de bijbehorende functie. Welke letter bij een opdracht hoort, kan per Windows-versie en taalinstelling verschillen.

Wie vaker met Windows-sneltoetsen werkt, kan zo nog sneller navigeren. Met Windows-toets+E open je bijvoorbeeld Verkenner, terwijl Windows-toets+I direct naar Instellingen gaat.

Druk na Windows-toets+X op de onderstreepte letter om een menuoptie direct te openen.

Dit verborgen Windows-menu voor gevorderde gebruikers bevat in totaal achttien opties, verdeeld over drie groepen. Die groepen worden van elkaar gescheiden door een lichtgrijze scheidingslijn. Samen vormen deze groepen een handige verzameling Windows 11-beheerfuncties. Vooral voor eenvoudig systeembeheer in Windows 11 hoef je daardoor niet telkens door meerdere instellingenmenu's te navigeren.

De eerste groep bevat onder meer Bureaublad en Afsluiten of afmelden, opties die je dagelijks gebruikt. Groep twee bevat essentiële onderdelen zoals Verkenner, Taakbeheer, Instellingen en Zoeken.

In groep drie staan tools die je anders via de zoekfunctie of via gelaagde menu's moet aanspreken. De opdracht Geïnstalleerde apps opent bijvoorbeeld de lijst met apps in het venster Windows-instellingen, waar je toepassingen kunt beheren, herstellen of verwijderen. Kies je Apparaatbeheer, dan kun je stuurprogramma's bijwerken en problemen oplossen met apparaten die niet correct functioneren.

Via 'Afsluiten of afmelden' kun je Windows snel vergrendelen, afmelden, afsluiten of opnieuw opstarten.

Zo wijzig je de indeling van het Win+X-menu

Je kunt de items in het menu herschikken. Navigeer daarvoor in Verkenner naar: C:\Users\[Gebruikersnaam]\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX . Hier zie je de mappen Groep 1, Groep 2 en Groep 3. Elke map bevat de snelkoppelingen die in het menu verschijnen.

Je kunt bijvoorbeeld Terminal van Groep 3 naar Groep 1 verplaatsen door de snelkoppeling eerst te knippen en vervolgens in de map van Groep 1 te plakken. Meld je daarna opnieuw aan of herstart Windows Verkenner om de wijziging zichtbaar te maken. Windows staat niet toe om standaardopties volledig te verwijderen.

Het is mogelijk om items uit de groepen te verplaatsen.

Wanneer komt het Windows-toets+X-menu van pas?

Het Windows-toets+X-menu is vooral handig wanneer je snel een systeemfunctie nodig hebt. Zo kun je Taakbeheer openen bij een vastgelopen app, Apparaatbeheer gebruiken bij hardwareproblemen of Schijfbeheer starten wanneer een opslagapparaat niet zichtbaar is.

Ook voor gebruikers die regelmatig instellingen aanpassen of problemen oplossen, biedt het Power User-menu een kortere route. Je hoeft geen zoekopdracht te starten en hoeft ook niet door verschillende instellingenvensters te klikken.

Door het Quick Link-menu te combineren met andere Windows-sneltoetsen, kun je veel dagelijkse handelingen versnellen. Het verborgen startmenu is daarmee een praktische aanvulling voor iedereen die Windows efficiënter wil bedienen.

In het kort Het verborgen startmenu van Windows 11 heet ook wel het Win+X-menu, Power User-menu of Quick Link-menu. Je opent het met Windows-toets+X of door met de rechtermuisknop op Start te klikken. Het menu bevat 18 snelkoppelingen naar Windows-tools zoals Taakbeheer, Instellingen, Apparaatbeheer, Schijfbeheer en Terminal. Vooral bij probleemoplossing is dit menu sneller dan zoeken via Start of bladeren door Instellingen.