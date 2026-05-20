Wie geen genoeg krijgt van de Super Mario Galaxy Movie kan die vanaf nu digitaal bekijken door de film digitaal te kopen of huren.

Dat doe je op diensten als Prime Video en Pathé Thuis. De Super Mario Galaxy Movie is (nog) niet te streamen als onderdeel van een eventueel lopend Prime Video-abonnement of op andere streamingdiensten. Wel kun je de film dus kopen of huren.

Op Amazon Prime Video kost de film 17,99 euro om te bezitten, en 14,99 euro om één keer te bekijken. Je moet de film dan binnen 30 dagen afspelen, en hebt dan 48 uur om die af te kijken. De prijs is voor SD-, HD- en UHD-beeldkwaliteit hetzelfde. Met Pathé Thuis leg je 14,99 euro neer om te huren, dan kun je de film in 48 uur tijd zo vaak kijken als je wil, of je kunt de Super Mario Galaxy Movie kopen voor 20,99 euro.

The Super Mario Galaxy Movie is het vervolg op de Super Mario Bros. Movie uit 2023. Hierin gaan Mario, Luigi en Peach, nu ook bijgestaan door Yoshi en mede-Nintendo-personage Fox McCloud , op avontuur tussen de sterren om Princess Rosalina te redden, die in de klauwen van Bowser en zijn zoon Bowser Jr. is beland. De film is wederom geproduceerd door Illumination in samenwerking met Nintendo.

Jacco reviewde de film , beloonde die met een 7,8 en had daar het volgende over te zeggen:

“De film is méér, warriger, grappiger en mooier, maar aan het einde van de rit gewoon heel leuk om te kijken. Precies wat je ervan verwacht.”

Daarbij is hij vervolgens met Cody de podcaststudio ingedoken om onderstaande spoilercast op te nemen. Heb je de film dus al gezien en ben je benieuwd naar easter eggs en analyses die je misschien hebt gemist? Dan ben je hier aan het juiste adres.