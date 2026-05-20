Net zoals de vorige trailers van de aankomende serie zijn er ook van deze trailer twee versies te zien: eentje in kleur en eentje in zwart-wit. De serie zelf zal namelijk ook in twee versies beschikbaar komen, waarbij de kijker zelf bepaalt of ze in kleur of in zwart-wit kijken.

De op de comicreeks Spider-Man Noir gebaseerde serie biedt in feite een film noir-versie van de bekende held Spider-Man. Hierin zal niemand minder dan Nicolas Cage de hoofdrol vertolken. Hij speelt Ben Reilly, een gepensioneerde superheld die niet meer als 'The Spider' door het leven gaat en als privédetective door het leven gaat in het New York uit de jaren dertig. Toch wordt hij weer gedwongen zijn oude, vertrouwde masker op te zetten.