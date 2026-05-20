Samsung breidt zijn gamingmonitorlijn voor 2026 uit met drie nieuwe Odyssey G8-modellen en een vernieuwde Odyssey G7. Het meest opvallende is de 32-inch Odyssey G8 G80HS: volgens Samsung de eerste gamingmonitor ter wereld met een 6K-resolutie.

Odyssey G8 32 inch (G80HS): 6 K, 165 Hz

De overstap van 4K naar 6K levert aanzienlijk meer pixels op, wat in theorie scherpere details en meer schermruimte geeft, zowel tijdens het spelen als bij multitasking. De monitor haalt 165 Hz op 6K-resolutie, maar wie meer frames wil, kan via Dual Mode terugschakelen naar 3K bij 330 Hz.

Odyssey G8 27 inch (G80HF) 5 K, 180 Hz

De 27-inch G80HF kiest een andere insteek: hij werkt op 5K bij 180 Hz, of 360 Hz bij QHD via Dual Mode, en is daarmee meer gericht op competitief spelen waarbij elke milliseconde telt.

Odyssey OLED G8 (G80SH): 4K, 240 Hz

De Odyssey OLED G8 (G80SH), verkrijgbaar in 27 en 32 inch, combineert een OLED-paneel met 4K en 240 Hz. Samsung gebruikt hier QD-OLED Penta Tandem-technologie, wat volgens het bedrijf de helderheid en levensduur ten goede komt. De 32-inch versie heeft een VESA DisplayHDR True Black 500-certificering ontvangen, een keurmerk dat diepe zwarttinten op OLED-schermen bevestigt. Alle G8-modellen ondersteunen DisplayPort 2.1, AMD FreeSync Premium en NVIDIA G-Sync Compatible.

Odyssey OLED G7 (G73SH): OLED-instapper

Voor wie OLED wil zonder de hogere prijs van de G8-lijn, is er de 32-inch Odyssey OLED G7 (G73SH). Dit model biedt 4K bij 165 Hz en een responstijd van 0,03 ms, met Dual Mode voor 330 Hz in Full HD. Het is een instapmodel binnen het OLED-segment van Samsung, maar met specificaties die voor de meeste gamers ruimschoots volstaan.

Prijzen en beschikbaarheid

De volledige Odyssey-lijn is eind mei beschikbaar. De adviesprijzen lopen uiteen van 929 euro voor de 27-inch Odyssey G8 (5K, 360 Hz) tot 1.549 euro voor de 32-inch variant (6K, 165 Hz). De Odyssey OLED G8 kost 1.299 euro in 27 inch en 1.399 euro in 32 inch (beide 4K, 240 Hz). De adviesprijs van de Odyssey OLED G7 heeft Samsung nog niet bekendgemaakt.