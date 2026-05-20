Kingdom Come Deliverance-maker Warhorse Studios werkt aan zowel een Lord of the Rings-openwereldgame als een nieuw deel in de Kingdom Come-franchise.

Dat maakte de Tsjechische studio vandaag bekend. “Je hebt de geruchten wellicht gehoord”, zegt Warhorse in een bericht op sociale media. “Het is tijd om te onthullen waar we aan werken: een openwereld-Lord of the Rings-rpg en een nieuw Kingdom Come-avontuur.

Er gingen al langere tijd geruchten over een nieuwe game in de fantasyreeks, als onderdeel van een verdere uitbreiding van het Lord of the Rings-universum. Zo was niet alleen Amazon recent op zoek naar nieuwe ‘game-ervaringen’, maar onthulde Warhorse-eigenaar Embracer Group vandaag ook Fellowship Entertainment. Die dochteronderneming gaat over het grootste intellectueel eigendom, waaronder Lord of the Rings, The Hobbit en Tomb Raider.

Het aankomende rollenspel is een poging om de franchise ook als videogame weer op de baan te krijgen. Na de relatief succesvolle Middle-earth-openwereldgames annuleerde Amazon een Lord of the Rings-mmo en werd The Lord of the Rings: Gollum slecht ontvangen.

Warhorse en de toekomst van Lord of the Rings

Warhorse Studios staat bekend om diens realistische Kingdom Come-games, waarvan het tweede deel werd genomineerd voor Game of the Year bij de Game Awards 2025. De game werd geprezen vanwege de realistische weergave van de middeleeuwen, diepgaande simulatiesystemen en komisch verhaal. Vermoedelijk zet Warhorse die lijn met de volgende game voort.