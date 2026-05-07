De Nederlandse overheid heeft het contract met Solvinity, het IT-bedrijf achter DigiD, ondanks de controverse toch verlengd.

Er wordt al maanden gediscussieerd over de situatie rondom Solvinity. Het Amerikaanse Kyndryl wil dit Nederlandse cloudbedrijf namelijk overnemen, dat DigiD host. Daar gaf Autoriteit Consument & Markt eerder dit jaar al akkoord voor. Daarmee zal DigiD in Amerikaanse handen komen.

Om dit tegen te gaan werd er in de Tweede Kamer gesproken om het contract met DigiD niet meer te verlengen. Eind vorige maand bleek echter dat die discussies geen nut hadden, omdat het kabinet de verlenging van twee jaar eind maart al had toegezegd.

De verlenging heeft inmiddels dus plaatsgevonden, zo heeft een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de NOS bevestigd. Dat betekent dat Solvinity definitief tot augustus 2028 de IT voor overheidsdienst Logius - waar DigiD onder valt - op zich zal nemen.