Mozilla heeft de eerste officiële beelden van het aankomende redesign van de Firefox-browser gedeeld.

Dat deed het bedrijf in een blogpost. Het was al bekend dat Mozilla aan een redesign werkt en een blogger lekte afgelopen maart zelfs al mock-ups van het nieuwe uiterlijk, die grotendeels overeenkomen met de beelden die Mozilla nu heeft gedeeld.

Het bedrijf noemt het nieuwe design intern 'Project Nova'. Daarbij zijn veel rondingen te zien, alsmede een nadruk op de kleur paars - al toont een schema dat er ook allerlei andere kleuren beschikbaar zijn. Daarbij zijn ook 'gradient' kleuren te zien, oftewel kleuren die langzaam in elkaar overlopen.

Het uiterlijk moet modern maar niet generiek aanvoelen volgens Mozilla. "Warm, maar toch precies. Expressiever, maar niet luider dan het web zelf." Naast de zachtere vormen van tabs en subtiele gradients zijn ook icoontjes schoner en meer gebalanceerd gemaakt.

De nieuwe Firefox moet ook meer nadruk leggen op de verschillende privacyfuncties, aangezien veel mensen juist daarvoor voor Firefox kiezen. Het moet makkelijker zijn om deze functies te vinden, waaronder de ingebouwde VPN. Het is daarnaast mogelijk om alle AI-functies in de browser uit te schakelen.