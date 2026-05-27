Drew Houston, de oprichter van Dropbox, stopt na 19 jaar in zijn rol als ceo van het bedrijf.

Dat werd gisteren aangekondigd. Zijn rol als ceo wordt overgenomen door Ashraf Alkarmi, die al werkzaam was binnen het bedrijf. Hij is nu benoemd als co-ceo om tijdens een transitieperiode ingewerkt te worden in de rol. Daarna zal Houston aftreden en blijft Alkarmi als enige ceo over.

Houston blijft wel uitvoerend voorzitter van het bedrijf, maar zal in die positie tijd hebben om ander werk te doen. Hij zou willen ondernemen met AI als achterliggende inspiratie.