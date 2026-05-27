Dat werd gisteren aangekondigd. Zijn rol als ceo wordt overgenomen door Ashraf Alkarmi, die al werkzaam was binnen het bedrijf. Hij is nu benoemd als co-ceo om tijdens een transitieperiode ingewerkt te worden in de rol. Daarna zal Houston aftreden en blijft Alkarmi als enige ceo over.
Houston blijft wel uitvoerend voorzitter van het bedrijf, maar zal in die positie tijd hebben om ander werk te doen. Hij zou willen ondernemen met AI als achterliggende inspiratie.
Houston richtte Dropbox in 2007 op en de dienst ging in 2008 live. De populaire clouddienst laat gebruikers bestanden opslaan en delen tussen hun apparaten. Denk aan documenten, video's en foto's. Inmiddels zijn er veel alternatieven, waaronder iCloud van Apple - dat ooit nog interesse had om Dropbox over te nemen. Houston was daar echter niet voor te porren.