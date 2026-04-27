Ondanks eerdere berichten vanuit de Tweede Kamer, is door het kabinet toch besloten om het contract met Solvinity - het bedrijf dat DigiD host - te verlengen begin volgende maand.

Laatst bijgewerkt: 26 april 2026 16:55

Staatssecretaris Eric van der Burg van Binnenlandse Zaken heeft de verlenging afgelopen weekend bevestigd. Het gaat om een verlenging van het contract tussen Solvinity en Logius - het overheidsbedrijf dat de eigenaar is van DigiD - van twee jaar. Deze verlenging is eind maart blijkbaar al toegezegd, al is niet bekend waarom Van der Burg dat niet eerder heeft gemeld. De verlenging wordt begin volgende maand doorgevoerd.

Er wordt al maanden gediscussieerd over de situatie rondom Solvinity. Het Amerikaanse Kyndryl wil dit Nederlandse cloudbedrijf namelijk overnemen, dat DigiD host. Daar gaf Autoriteit Consument & Markt eerder dit jaar al akkoord voor. Daarmee zal DigiD in Amerikaanse handen komen.

Binnen de Tweede Kamer zag men niet zitten dat een Amerikaans bedrijf betrokken is bij een systeem waarbij allerlei Nederlandse overheidsdiensten gemoeid zijn. De Verenigde Staten zou overheidsdiensten bijvoorbeeld kunnen stilleggen en zou inzage krijgen in persoonsgegevens van Nederlanders. Er werd dan ook geopperd om het contract met Solvinity niet te verlengen bij de overname.

Nu gaat de contractverlenging dus sowieso door en zal deze twee jaar duren. Het besluit kon op veel kritiek rekenen binnen de Tweede Kamer.