Ruimtevaartorganisatie Nasa is van plan om een permanente basis nabij de zuidpool van de maan te bouwen.

Dat heeft Nasa onthuld. Het bedrijf presenteerde gisteren de details voor een ambitieus plan waarbij er binnen tien jaar een permanente basis op de maan moet bestaan - eentje die ook nog eens uit honderden vierkante meters bestaat.

Nasa vliegt dit middels drie fases aan. De huidige fase omhelst missies naar de maan om er zo voor te zorgen dat het steeds makkelijker wordt om de oppervlakte van de maan te bereiken. Afgelopen april vond de Artemis II-missie al plaats, waarbij vier astronauten rond de maan vlogen.

Tussen 2029 en 2032 staat de tweede fase gepland, waarbij de infrastructuur voor de maanbasis moet worden aangelegd. Daarbij moeten astronauten logischerwijs de mogelijkheid hebben voor langere tijd op de maan te kunnen vertoeven. Vanaf 2032 zullen vervolgens als onderdeel van de derde fase veel lanceringen naar de maan plaatsvinden, zodat er continu mensen op de maan aanwezig zijn.

Ook is het de bedoeling dat er springende drones worden ingezet die dankzij hun sprongen het maanoppervlak in kaart kunnen brengen. Er wordt daarnaast samengewerkt met Blue Origin, een bedrijf van Amazons Jeff Bezos, om nieuwe maanrovers te ontwikkelen die zelfs zelfstandig moeten kunnen opereren.