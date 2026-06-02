Er komt geen vierde seizoen van de HBO Max-serie Euphoria - het huidige derde seizoen is echt de laatste.

De afgelopen tijd was er veel onduidelijk over wat de toekomst van de serie zou worden, maar showrunner Sam Levinson heeft inmiddels tijdens de Popcast bevestigd dat het derde seizoen echt de laatste is.

Dat is echter geen gigantische verrassing: veel van de acteurs die in de serie spelen zijn inmiddels regelrechte filmsterren, en het was gezien de lange wachttijd tussen het tweede en derde seizoen blijkbaar al een grote uitdaging om al deze acteurs weer op hetzelfde moment bij elkaar te krijgen voor opnames.

Euphoria, dat in 2019 begon, is een dramaserie rondom een stel tieners en hun turbulente leven. In het derde seizoen zijn de personages al een stuk ouder geworden, en daar komen volwassenere thema's bij kijken. Zo krijgt het personage van Jacob Elordi te maken met criminele praktijken en is het personage van Sydney Sweeney een OnlyFans gestart.