Pearl Abyss heeft diens toekomstplannen voor de eerder dit jaar populaire openwereldgame Crimson Desert uit de doeken gedaan, waaronder de komst van downloadbare content.

Dat meldde het bedrijf in een blogpost. Het bedrijf spreekt van "substantiële dlc". "We kunnen nu nog geen details delen, maar we bereiden een betekenisvolle toevoeging aan de reis van de speler voor."

Verder behandelt de blogpost toevoegingen aan de game die de komende maanden zullen volgen, om precies te zijn tussen juni en september. Denk bijvoorbeeld aan niet content draaiende om gevechten, aanpassingen aan het verhaal om het boeiender te maken, verbeteringen aan de speelbare personages Damiane en Oongka, cross-saves en andere verbeteringen.

Over Crimson Desert

Spelers gaan in Crimson Desert met huurling Kliff op een epische reis in het continent Pywel. Wanneer veel van Kliffs stamgenoten worden gedood in een conflict met de Black Bears, moet hij zijn kameraden weer terugvinden om vervolgens de leider van de Black Bears op te sporen.

De spelwereld in de vorm van Pywel lijkt daarbij een belangrijk element van de ervaring te gaan vormen. Deze middeleeuwse fantasiewereld heeft een grote variatie aan omgevingen, van zompige regenwouden en uitgestrekte steden tot een gigantische woestijn. Spelers kunnen hier naast het voeren van de vele gevechten allerlei andere activiteiten doen, waaronder koken, vissen, jagen en craften.

Crimson Desert is verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc. Skate speelde game uitvoerig en schreef het volgende in zijn column: "Zelf ben ik van mening dat Pearl Abyss toch iets te ambitieus geweest is en zichzelf hierbij een beetje voorbij gehold heeft. Iets met hooi en een vork. Maar wie weet, dat met de nodige updates en patches in de komende tijd er toch nog het nodige gladgestreken en verbeterd kan worden. Tot die tijd moeten we het doen met een prima game, maar niet direct een spel dat we aan het eind van het jaar bovenaan ieders GOTY-lijstje terug zullen vinden."