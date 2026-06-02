Nintendo Music, de muziekstreamingdienst met muzieknummers uit Nintendo-games, is nu ook toegankelijk via de browser op je desktop-pc of laptop.

Nintendo bracht Nintendo Music enkele jaren geleden al uit, maar voorheen kond deze app die exclusief voor Nintendo Switch Online-leden toegankelijk is alleen via een app op de smartphone worden opgestart. Leden kunnen nu ook echter via een url in een browser - bijvoorbeeld op de pc of laptop - toegang krijgen tot de dienst. Daarbij blijven de functionaliteiten en het aanbod gelijk.

Nintendo heeft daarnaast tevens laten weten dat er een Nintendo Music-app voor tablets uit is gekomen, zodat er ook naar muziek via tablets geluisterd kan worden. Tot slot zijn er ook apps van de dienst voor Apple CarPlay en Android Auto uitgekomen.

Over Nintendo Music gesproken: het bedrijf heeft een van de meest gevraagde soundtracks aan de dienst toegevoegd. Het gaat om muziek uit de vorig jaar uitgekomen Switch 2-game Mario Kart World. Daarnaast zijn er al een aantal nummers van de aankomende Switch 2-game Star Fox toegevoegd.

Zoals gezegd is Nintendo Music alleen beschikbaar voor mensen met een Nintendo Switch Online-abonnement. Hierop is muziek te vinden uit vele oude en nieuwere Nintendo-spellen, waaronder games uit de Mario- en Zelda-franchises. Daarmee is Nintendo Music vergelijkbaar met muziekstreamingdiensten als Spotify, maar dan dus puur voor muziek uit Nintendo-games.