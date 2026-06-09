Heel wat gratis applicaties helpen je productiever te werken achter de pc. We lichten 15 uiteenlopende tools uit die je volledig offline kunt gebruiken, dus zonder internetverbinding. Zo blijf je gewoon doorwerken wanneer de verbinding hapert of helemaal wegvalt.

In dit artikel Je leest welke gratis offline programma's helpen bij dagelijkse pc-taken zoals notities maken, bestanden zoeken, pdf's bewerken, audio opnemen, pauzes plannen en werk automatiseren. Ook komen tools voor mindmaps, tijdregistratie, portable apps en lokale AI aan bod. Zo kun je ook lekker doorwerken als de verbinding even hapert.

1 GIMP

GIMP is een veelzijdige opensource-beeldbewerker voor foto's en grafisch ontwerp. Je werkt net als in Photoshop met lagen, selecties, maskers en allerlei tekengereedschappen om afbeeldingen nauwkeurig aan te passen of zelf nieuwe ontwerpen op te bouwen. De software ondersteunt veel bestandsformaten en laat zich via plug-ins verder uitbreiden. Daardoor is GIMP inzetbaar voor heel uiteenlopende beeldtaken, van het bijsnijden en corrigeren van foto's tot meer creatieve projecten. De interface oogt wel wat minder gestroomlijnd dan bij sommige commerciële alternatieven; neem dus de tijd om aan het programma te wennen.

GIMP biedt uitgebreide beeldbewerking voor wie meer wil dan alleen wat bijsnijden of filters toepassen.

2 Joplin

Met Joplin, ook beschikbaar voor mobiele apparaten, beheer je notities in overzichtelijke notitieboeken die je structureert met tags. Je werkt in een markdown-editor met gesplitste weergave of live preview. Je voegt afbeeldingen, pdf's en andere bijlagen toe en maakt checklists voor taken. Interne koppelingen tussen notities zijn handig bij het logisch opbouwen van dossiers of projectmappen. De zoekfunctie doorzoekt snel titels en de volledige inhoud. Je krijgt veel controle over structuur en opmaak en notities exporteer je eenvoudig naar onder meer pdf of html. Extra's als handschriftherkenning of directe audio-opnames zitten er helaas niet bij. Wil je toch online gaan: synchronisatie via cloudopslag of met Nextcloud of WebDAV is prima mogelijk.

Met Joplin houd je je notities mooi geordend.

3 Notepad++

Notepad++ is een robuuste teksteditor die veel verder gaat dan de standaard Kladblok-app. Je werkt met tabbladen en de syntax-highlighting ondersteunt tientallen programmeer- en opmaaktalen. Automatische regelnummering, kolomselectie en zoek- en vervangfuncties met reguliere expressies versnellen bewerkingen in grote teksten of scripts. Sommige opties zitten wel behoorlijk diep verstopt. Plug-ins zoals Compare of MultiReplace breiden de functionaliteit uit. Wie toch online wil werken, kan hiermee ook verbinding maken met externe opslag.

Notepad++ is Kladblok op steroïden.

4 PDF24

PDF24 biedt een uitgebreide set pdf-gereedschappen. Via de virtuele pdf-printer maak je van zowat elk document een pdf, en met de Toolbox splits of voeg je pdf's samen, roteer en herschik je pagina's en verwijder je ongewenste pagina's. Met aanpasbare compressie verklein je bestanden, en je kunt ook watermerken of paginanummers toevoegen. De interface werkt met duidelijke knoppen en sleepacties, ook voor meerdere documenten tegelijk, al voelt het soms wat rommelig aan. Pdf-documenten exporteer je naar jpg of omgekeerd, en je bewerkt eenvoudig metadata, zoals titel en auteur.

PDF24: een indrukwekkende toolkit voor talrijke pdf-manipulaties.

5 Freeplane

Freeplane creëert mindmaps waarmee je ideeën, taken en allerlei andere informatie visueel structureert. Je voegt knooppunten toe, verplaatst ze met versleepacties en koppelt notities of kleurcoderingen voor een duidelijk overzicht. Relaties tussen thema's maak je zichtbaar via lijnen en hiërarchieën. Je kunt ook links en afbeeldingen toevoegen. Dankzij de ingebouwde zoek- en filterfunctie vind je snel specifieke knooppunten terug in wat uitgebreidere mindmaps. Dankzij exportmogelijkheden naar png, pdf of html kun je je mindmaps delen of ze in documenten of webpagina's integreren. Freeplane heeft wel met een zekere leercurve, vooral bij geavanceerde bewerkingen.

Freeplane biedt veel (opmaak)mogelijkheden voor wie wat dieper wil graven.

6 Obsidian

Obsidian werkt met een kluis, een lokale map waarin notities als markdown-bestanden worden opgeslagen. In de app maak je mappen en notities aan, voeg je tags toe en doorzoek je alles met zoekoperatoren. De meerwaarde zit in het link-systeem: je verbindt notities via interne verwijzingen, waarna automatisch terugkoppelingen en een visuele Graph View ontstaan. Zo bouw je een flexibel ‘kennisnetwerk'. Via een uitgebreide plug-in-bibliotheek voeg je kanbanborden, diagrammen, databankachtige overzichten en meer toe. Samenwerking en handschriftherkenning ontbreken helaas.

Stel een persoonlijke kennisdatabank samen met onderling gekoppelde documenten.

7 Flowkeeper

De multiplatform-app Flowkeeper moedigt een strakke werkdiscipline aan. Je start met een reeks openstaande taken en koppelt hieraan enkele tijdsblokken. Vervolgens dwingt de timer de klassieke ‘pomodoro-cyclus' af: 25 minuten werken, vijf minuten pauze en na vier sessies een langere onderbreking. Hiervan afwijken kan, maar de app legt duidelijk de nadruk op ritme en volharding. Flowkeeper combineert dit met een geïntegreerde takenlijst, logging van voltooide sessies en eenvoudige statistieken. De app biedt uitgebreide instellingen en laat zich vlot met het toetsenbord bedienen.

Je blijft geconcentreerd werken door gebruik te maken van strikte pomodoro's.

8 ActivityWatch

ActivityWatch registreert automatisch welke applicaties, venstertitels en zelfs websites je gebruikt. Het dashboard open je in de browser via een lokale server. Je krijgt een dagelijks overzicht van de meest gebruikte programma's, documenten en domeinen. Via een tijdlijn navigeer je door zelf gekozen tijdsblokken om je werkritme te analyseren. Er is tevens een ingebouwde stopwatch, maar deze is vrij beperkt. Extra modules, zoals een Media Watcher, zijn beschikbaar, maar soms wat omslachtig in gebruik. De tool levert een gedetailleerd lokaal activiteitenoverzicht, al zijn de opgeslagen gegevens niet versleuteld.

Een momentopname (15 minuten) door ActivityWatch.

9 Workrave

Het Nederlandse Workrave helpt je om gezond te blijven werken door automatische pauzemomenten in te lassen. Je stelt micropauzes, rustpauzes en een dagelijkse limiet in, waarna de tool je scherm tijdelijk blokkeert of een melding toont. Tijdens zo'n onderbreking krijg je eenvoudige fysieke oefeningen te zien. Zo voorkom je dat je last krijgt van RSI (Repetitive Strain Injury) oftewel KANS (Klachten aan Armen, Schouders en Nek). Je kunt de instellingen vrij gedetailleerd aanpassen, van pauzeduur tot gevoeligheid voor muis- en toetsenbordactiviteit. Het is ook mogelijk anderen op pc's in je netwerk pauze te laten nemen.

Stel zelf je pauzemomenten in om fysieke narigheid te voorkomen.

10 Flow Launcher

Met een sneltoets open je Flow Launcher als centraal invoervenster bovenop je bureaublad. Je typt enkele letters en start programma's, opent bestanden of doorzoekt mappen zonder door menu's te hoeven klikken. Ook systeemopdrachten zoals afsluiten, herstarten of instellingen openen voer je rechtstreeks uit via commando's. Rekenopdrachten, valuta-omzettingen en snelle webzoekopdrachten kunnen vanuit hetzelfde venster. Via plug-ins breid je de functionaliteit uit met onder meer clipboardgeschiedenis, het koppelen van AI-assistenten of het uitvoeren van eigen scripts. Houd er wel rekening mee dat sommige extensies extra configuratie vragen. Hoe dan ook, met Flow Launcher kun je behoorlijk wat tijd besparen.

Flow Launcher is een handig en flexibel lanceerplatform voor het openen en uitvoeren.

11 EverythingToolbar

EverythingToolbar vervangt de standaard Windows-zoekervaring door een snelle zoekbalk die samenwerkt met de populaire zoekapp Everything. Zodra je begint te typen, verschijnen resultaten vrijwel onmiddellijk. Je filtert met één klik op alleen mappen, alleen bestanden of specifieke types zoals audio of video. Ook reguliere expressies, hoofdlettergevoelig zoeken en volledige-woordzoekopdrachten worden ondersteund. De toolbar integreert netjes in Windows. Voor geavanceerde filters of extra indexlocaties, zoals externe NTFS-stations, configureer je de onderliggende Everything-app.

Het programma EverythingToolbar en zoekmotor Everything vormen een uiterst krachtig zoekduo.

12 Audacity

Audacity is een populaire opensource-audiobewerker waarmee je geluid opneemt, bewerkt en opschoont. Je knipt en verplaatst fragmenten, werkt met meerdere sporen en past effecten toe om opnames helderder, gelijkmatiger of professioneler te laten klinken. Daardoor is het programma geschikt voor podcasts, interviews, voice-overs en eenvoudige muziekbewerkingen. Audacity ondersteunt diverse audioformaten en blijft aantrekkelijk door zijn lage instapdrempel en brede inzetbaarheid. De interface is eerder functioneel dan modern, maar juist daardoor kun je er meestal snel en doelgericht mee aan de slag.

Met Audacity neem je audio op, werk je opnames bij en maak je geluid snel publicatieklaar.

13 AutoHotkey

Met AutoHotkey (v2) kun je Windows automatiseren met zelfgeschreven scripts die reageren op sneltoetsen, tekstinvoer of systeemgebeurtenissen. Je definieert hotstrings die afkortingen automatisch vervangen door volledige tekst, koppelt toetscombinaties aan het starten van programma's of websites, en je manipuleert vensters of zelfs individuele toetsen. Ook het klembord kun je slim inzetten. Scripts kun je ook als direct uitvoerbaar exe-bestand bewaren. De mogelijkheden zijn breed, van eenvoudige macro's tot geavanceerde automatisering met muis- en venstercoördinaten.

De automatiseringstool inclusief module voor venstermanipulatie.

14 GPT4All

GPT4All Desktop brengt lokale AI naar je Windows-pc. Je downloadt een geschikt en behapbaar taalmodel, je selecteert het in de app en je kunt meteen chatten, ook zonder internetverbinding. Daarnaast kun je eigen documenten opnemen: de tool laat je vervolgens vragen stellen over je eigen documenten (zogeheten RAG: Retrieval Augmented Generation). Wij stopten bijvoorbeeld 640 Word-documenten (670.000 woorden) in de lokale database; het (initieel) verwerken duurde ongeveer één uur (op een wat oudere pc met 16 GB RAM en een Nvidia Quadro P1000). De interface is overzichtelijk, maar biedt ook enkele gevorderde instellingen.

Lokaal chatten met AI-modellen, ook op basis van je eigen documenten.

15 PortableApps Platform

PortableApps Platform verandert een usb-stick of lokale map in een draagbare applicatieomgeving. Via een overzichtelijk startmenu installeer en beheer je tientallen portable programma's, zoals kantoorsoftware en hulpprogramma's. Er zijn momenteel zo'n 1400 portable pakketten beschikbaar, waaronder diverse apps uit dit artikel. Updates voer je centraal uit en instellingen blijven in dezelfde map opgeslagen, zodat je je werkomgeving eenvoudig meeverhuist tussen pc's. Je start apps vanuit het platformmenu, ordent ze in categorieën en voegt eigen portable programma's toe.

Al je favoriete portable apps en tools snel bereikbaar vanuit een startmenu.