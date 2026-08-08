Robert Pattinson is presentator Chris Hansen in nieuwe trailer van Primetime

A24 heeft een nieuwe trailer van Primetime uitgebracht, de aankomende nieuwe film met Robert Pattinson in de hoofdrol die in de huid kruipt van To Catch a Predator-presentator Chris Hansen.

In het Amerikaanse televisieprogramma To Catch a Predator gebruikte Chris Hansen verborgen camera's om kinderlokkers te betrappen. Dit zorgde voor flinke kijkcijfers, maar de rubriek was door het onderwerp ook omstreden.

De film Primetime draait dus om het programma en de presentator. De rol van Hansen wordt daarbij vertolkt door Robert Pattinson, onder andere bekend van Tenet, The Drama, Good Time en The Odyssey. Ook Merritt Wever, Phoebe Bridgers, Matthew Maher, Bokeem Woodbine en Anna Faris hebben rolllen. De regie is in handen van Lance Oppenheim (Some Kind of Heaven).

Eerder was er al een eerste trailer uitgekomen, maar deze nieuwe trailer toont veel meer van de film en maakt ook duidelijk dat Pattinson helemaal in de rol verdwijnt, inclusief een andere stem.