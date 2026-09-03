Dell breidt Alienware-monitors uit met OLED-schermen en komt met betaalbare 14S-laptop

Tijdens de techbeurs IFA in Berlijn heeft Dell twee nieuwe producten aangekondigd. Het bedrijf brengt de 14S uit, een lichte en relatief betaalbare laptop gericht op scholieren, studenten en jongvolwassenen. Daarnaast krijgt het Alienware-gamingassortiment twee nieuwe OLED-monitoren: een 32-inch 4K-scherm voor pc en console, en een 24,5-inch scherm met een verversingssnelheid van 560Hz voor competitieve gamers.

De Alienware 32 4K OLED (AW3226Q) is een 32-inch scherm met een resolutie van 3840 bij 2160 pixels, gericht op gamers die zowel op pc als console spelen. Het scherm gebruikt zogeheten RGB Stripe Tandem OLED-technologie, waarbij een extra emissieve laag de helderheid moet verhogen en RGB-subpixels voor kleurverzadiging zorgen. Een polarisatielaag moet diepe zwarttinten behouden, ook in fel verlichte ruimtes.

De monitor haalt een piekhelderheid van 1.000 nits, heeft volgens Dell een oneindige contrastverhouding en is gecertificeerd voor VESA DisplayHDR True Black 400 en Dolby Vision. Het paneel is in de fabriek gekalibreerd en dekt 99 procent van de DCI-P3-kleurruimte. Voor gaming biedt het scherm een verversingssnelheid van 165Hz en een reactietijd van 0,03 milliseconde, met ondersteuning voor NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro en VESA AdaptiveSync. Dankzij HDMI 2.1 met FRL-ondersteuning is 4K-gaming op de volledige verversingssnelheid ook met recente consoles mogelijk. De monitor is in hoogte verstelbaar, kantelbaar en draaibaar, en heeft een algoritme dat inbranden van het beeld moet beperken. Hierop geeft Dell drie jaar garantie, inclusief dekking voor inbranden.

Voor competitieve gamers brengt Alienware de 25 560Hz QD-OLED (AW2527HX) uit, een 24,5-inch monitor die is ontwikkeld met feedback van professionele esports-spelers van Team Liquid. Met een verversingssnelheid van 560Hz is dit volgens Alienware de snelste monitor die het merk tot nu toe heeft gemaakt, met eveneens een reactietijd van 0,03 milliseconde. De monitor is voorzien van DisplayPort 2.1 (UHBR13.5), waardoor het volledige beeldsignaal zonder compressie kan worden doorgestuurd, en is gecertificeerd voor VESA DisplayHDR True Black 600 met een piekhelderheid van 1.500 nits. Een matte coating moet reflecties bij fel licht beperken.

Tegen inbranden gebruikt deze monitor een grafietlaag die warmte verspreidt, aangevuld met een algoritme dat dit per pixel moet tegengaan. Ook hier geldt drie jaar garantie inclusief inbrand-dekking. De monitor heeft een telescopische standaard met hoogte- en rotatiemarkeringen, een knop om snel te wisselen tussen de beeldverhoudingen 4:3 en 3:2, en een ingebouwde houder voor een koptelefoon.

Dell 14S: lichte laptop voor school en studie

De Dell 14S is bedoeld voor mensen die een laptop voor dagelijks gebruik zoeken, zonder de prijs van een premium model. De behuizing is van aluminium, 13,5 mm dun en de laptop weegt 1,15 kilo. Hij is verkrijgbaar in vier kleuren: Linen, Dusty Rose, Washed Denim en Velvet Green. Volgens Dell vult de 14S het aanbod aan naast de XPS 13, die eerder dit jaar uitkwam als premium model in het consumentenassortiment.

Opvallend is de batterijduur: met een optionele batterij met hogere energiedichtheid is tot 21 uur Netflix kijken op één acculading mogelijk. De batterijcellen zijn zo ontwikkeld dat ze onder belasting koeler blijven en hun capaciteit langer behouden.

Kopers kunnen kiezen tussen twee schermen in 16:10-beeldverhouding: een 2,8K-scherm met 120Hz voor een scherper en vloeiender beeld, of een 2K-scherm met 60Hz dat gericht is op een langere batterijduur en lagere prijs. Beide dekken 100 procent van de sRGB-kleurruimte. Onder de motorkap zitten Intel Core 5- of Core 7 Series 3-processors. Verder heeft de laptop een FHD-camera, microfoons met groot bereik, stereospeakers en Wi-Fi 6E. Inloggen kan met Windows Hello, en voor aansluitingen zijn er twee USB-C-poorten met Power Delivery, een HDMI-aansluiting en een koptelefoonaansluiting.

Foto: Dell

Konstantin Tuv, Head of Consumer and Gaming Products bij Dell Technologies, licht de keuze toe: "Eerder dit jaar introduceerden we de XPS 13, een premium laptop die de lat hoger legde voor het Dell-consumentenportfolio. Met de Dell 14S breiden we dat aanbod uit voor scholieren, studenten en jongvolwassenen die op zoek zijn naar een lichtgewicht laptop die ze gemakkelijk kunnen meenemen, een lange batterijduur waarop ze kunnen vertrouwen en een design dat persoonlijk aanvoelt, voor een prijs die de laptop voor meer mensen toegankelijk maakt."

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