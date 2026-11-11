Een beeldscherm met een haarscherpe 5K-resolutie is prettig wanneer je foto's bewerkt of veel met tekst werkt. Maar bij snelle computerspellen draait het vooral om de verversingssnelheid. Philips combineert beide mogelijkheden in de nieuwe Evnia 27M2D5901A. Deze 27inch-monitor kan schakelen tussen 5K bij maximaal 180 Hz en een lagere resolutie met maar liefst 350 Hz. Ook heeft het scherm Ambiglow-verlichting, die met slimme lampen in huis kan samenwerken.

De Evnia 27M2D5901A beschikt over een ips-paneel van 27 inch met een resolutie van 5120 × 2880 pixels. Dat komt neer op ongeveer 218 pixels per inch, waardoor tekst, pictogrammen en foto's bijzonder scherp kunnen worden weergegeven. De monitor gebruikt standaard een verversingssnelheid van 165 Hz, die via overklokken kan worden verhoogd tot 180 Hz.

Voor gamers heeft Philips echter nog een andere mogelijkheid ingebouwd. Met de zogenoemde Dual Mode-functie kun je overschakelen naar een resolutie van 2560 × 1440 pixels, oftewel WQHD. In die stand gaat de verversingssnelheid naar maximaal 350 Hz. Dat is vooral interessant voor snelle competitieve games, waarbij het belangrijk is dat bewegende beelden zo vloeiend mogelijk worden weergegeven.

De monitor heeft volgens Philips een reactietijd van 1 milliseconde. Met een aanvullende techniek die Philips Smart MBR noemt, moet de bewegingsscherpte verder worden verbeterd. De fabrikant noemt daarvoor een MPRT-waarde van 0,5 milliseconde. Dat is niet hetzelfde als de gebruikelijke pixelresponstijd en betekent dus niet automatisch dat iedere beeldwisseling binnen een halve milliseconde plaatsvindt.

Ambiglow werkt ook samen met slimme verlichting

Naast de beeldprestaties valt vooral de verlichting aan de achterkant op. De Evnia-monitor beschikt over Ambiglow, een techniek die vergelijkbaar is met Ambilight op Philips-televisies. Ledlampjes aan de achterkant van het scherm passen hun kleuren aan de weergegeven beelden aan. Wanneer je bijvoorbeeld een game speelt met veel blauwe en groene tinten, verschijnen die kleuren ook als verlichting op de muur achter de monitor.

De nieuwe Evnia ondersteunt bovendien AmbiScape. Daarmee kan de achtergrondverlichting worden gecombineerd met andere slimme lampen in dezelfde ruimte. Via de software Precision Center kunnen geschikte Matter-lampen hun kleuren aanpassen aan de lichteffecten van de monitor. Zo hoeft de verlichting zich niet te beperken tot de directe omgeving van het scherm, maar kan een groter deel van de kamer meedoen.

Het ips-paneel heeft volgens de fabrikant een maximale helderheid van 500 nits en een contrastverhouding van 1000:1. Philips geeft daarnaast een dekking op van 98 procent van de DCI-P3-kleurruimte en 95 procent van Adobe RGB. Dat maakt de monitor op papier ook interessant voor fotobewerking en grafisch werk, al moeten onafhankelijke metingen nog uitwijzen hoe nauwkeurig de kleuren daadwerkelijk worden weergegeven.

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Ook geschikt voor een laptop

De aansluitmogelijkheden zijn uitgebreid. De monitor beschikt over DisplayPort 2.1, twee HDMI 2.1-aansluitingen en usb-c voorzien van PD (Power Delivery). Daarmee kan een aangesloten laptop met maximaal 96 watt worden opgeladen. Daarnaast zijn er twee usb-a-poorten, een tweede usb-c-aansluiting met maximaal 15 watt en een hoofdtelefoonaansluiting.

Een ingebouwde KVM-switch maakt het mogelijk om één toetsenbord en muis met twee aangesloten computers te gebruiken. Dat is handig wanneer je bijvoorbeeld overdag op een werklaptop werkt en 's avonds overschakelt naar een gaming-pc. Het scherm is bovendien 130 millimeter in hoogte verstelbaar en kan zowel horizontaal worden gedraaid als in portretstand worden gebruikt.