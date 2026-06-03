Volgens de regisseurs van de aankomende Marvel-film Avengers: Doomsday zal de film de Marvel Cinematic Universe terugbrengen naar 'phase 0'.

Joe en Anthony Russo waren in Londen om te praten over de aankomende film. De Russo-broers claimen dat het MCU toe is aan vernieuwing, en dat de film daarom moet voelen alsof alles wat voorheen is gebeurd duidelijk in het verleden ligt.

Een 'phase' in het MCU beslaat een periode van diverse films. De Infinity Saga besloeg phases één tot en met drie, terwijl phases vier, vijf en zes de Multiverse Saga beslaan. De twee aankomende Avengers-film moeten de zesde saga afsluiten, maar de Russo-broers melden nu dus dat er een fikse koerswijziging komt.

De Russo-broers zijn teruggekeerd naar het MCU na hun laatste film Avengers: Endgame omdat ze van de scenarist een uniek concept te horen kregen, een "creatief idee" die nieuwe mogelijkheden gaf.

Een van de belangrijkste wijzigingen in de aankomende film is dat Robert Downey Jr. - voorheen Iron Man - Doctor Doom gaat spelen. Volgens de broers gaat dit verrassende wendingen opleveren.