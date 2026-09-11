Terwijl de huidige Avengers-films opbouwen naar het einde der tijden van het huidige Marvel-filmuniversum - ook wel bekend als het MCU - belooft dit ook de komst van een nieuw tijdperk. Een waarin de X-Men centraal staan, en de cast van die aankomende film is zojuist uitgebreid.

Asa Germann - de acteur die eerder al een superheld speelde in The Boys-spin-off Gen V - is namelijk toegevoegd aan de cast als de X-Man Angel, echte naam: Warren Worthington III. Eerder dit jaar werden de eerste castleden tijdens D23 al bekendgemaakt. De casting van Germann is bekend gemaakt door het bekende Hollywood-publicatie outlet The Hollywood Reporter. Schijnbaar deed de acteur eerst auditie om Cyclops te spelen, maar die rol is naar Kit Connor gegaan.

© Paramount Pictures

Germann voegt zich dus bij Sadie Sink als Jean Grey, Kit Connor als Cyclops, Maya Boyd in de rol van Storm, Inde Navarette als Rogue en Samara Weaving’s Emma Frost. Mogelijk wordt de cast nog verder uitgebreid: de inclusie van Angel impliceert dat de aankomende X-Men-film de eerste versie van het mutantenteam in de comics naar het grote scherm brengt.

Dit betekent dat - als deze line-up aangehouden wordt - dat de personages Beast en Iceman ook nog een rol kunnen spelen in het verhaal. Zij zijn namelijk ook onderdeel van het originele team, begeleid door Professor Xavier - in de aankomende film gespeeld door Christopher Abbott. In de aankomende film gaat het superheldenteam het opnemen tegen Nathaniel Essex, ofwel Mr Sinister.

© Marvel Comics

Hoe verschillen de X-Men van andere superhelden?

De plot van de X-Men-film in het MCU is nog vrij onbekend, maar op basis van de personages en bestaande kennis over het team zijn er wel een paar goede gokken te wagen. Ook op basis van het werk van de regisseur, Jake Schreier. Hij stond eerder al aan het roer van de MCU-film Thunderbolts*, en werkte daarvoor onder andere ook aan de serie Beef op Netflix. Dit zijn allebei projecten waarin interpersoonlijke drama en mentale gezondheid centraal staan: beiden thema’s waar je in een X-Men-verhaal goed mee uit de voeten kunt.

De X-Men is een andere soort superheldengroep dan de Avengers. Laatstgenoemde kun je veelal als een groep collega’s beschouwen, waar de relaties tussen X-Mannen vaak meer weghebben van een - disfunctionele - familie. Dit, met daarin de welbekende vernietiging van de wereld die je in dit soort blockbusters verwacht, en een flinke dosis sociaal commentaar. Als je een goed idee wil krijgen van hoe de dynamieken en soorten X-Men-verhalen in elkaar steken, kan ik de X-Men ‘97-serie op Disney+ van harte aanraden.

© Marvel Studios

De plot van Jake Schreier’s X-Men

Het is opvallend dat de cast met mutanten in Schreiers take op de X-Men voornamelijk bestaat uit het eerste team dat in de comics te zien was. Tegelijkertijd worden er ook al personages als Storm en Emma Frost toegevoegd, die eigenlijk pas later geïntroduceerd werden in de comics. Met de MCU-versie van het verhaal is er echter de kans om verschillende elementen eerder bij elkaar te brengen. Cyclops en Mr Sinister, bijvoorbeeld: de slechterik was namelijk de baas van het weeshuis waarin Scott Summers - Cyclops dus - opgroeide.

Rogue is ook zo’n toevoeging die pas twee decennia na de introductie van de X-Men haar debuut maakte, maar nu al vanaf het begin van de partij is. Ik houd het goed voor mogelijk dat ze aanvankelijk de meer antagonistische rol gaat vervullen die ze aanvankelijk ook had. Uiteindelijk wordt Inde Navarette’s versie van het personage vast de Southern Belle die door The Animated Series gepopulariseerd is.

De film kan zoals gezegd veel van deze plotlijnen samenvoegen om een versie van de X-Men neer te zetten die we nog niet op het witte doek gezien hebben. X-Men: First Class uit 2011 draaide al om een 'jonger' X-Men-team dan we tot op dat moment gezien hadden in films, maar draaide uiteindelijk meer om de relatie tussen Charles Xavier en Erik Lensher - ofwel Magneto.